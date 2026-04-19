Война в Украине

Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран

04:38 19.04.2026 Вс
3 мин
В Иране объяснили, почему не проводят пока очных встреч с США
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не перестает обогащенный уран своей страны Соединенным Штатам.

"Могу вас заверить, что обогащенные материале не будут поставляться в США. Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что... мы не будем принимать неприемлемые варианты", - сказал чиновник, отвергнув тем самым заявления президента США Дональда Трампа.

Как известно, в пятницу Трамп заявил, что США войдут в Иран и "заберут всю ядерную пыль", имея в виду 440 кг обогащенного урана, который, предположительно, хранится под ядерными объектами, сильно поврежденными ударами США летом 2025 года.

Возвращаясь к интервью, Хатибзаде отметил, что между сторонами состоялось много обменов сообщениями, однако он обвинил Вашингтон в том, что он упорно настаивает на требованиях, которые Тегеран считает чрезмерными.

"Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции", - сказал замглавы МИД, добавив, что Иран стремится к завершению "рамочного соглашения", прежде чем очно встречаться.

Он не стал вдаваться в подробности переговоров с США или говорить о том, какие вопросы остаются нерешенными, но призвал Вашингтон участь опасения Ирана, включая санкции, которые введены против страны.

"Другие стороны также должны понять и учесть наши основные опасения, которые касаются незаконных односторонних санкций, введенных американцами против иранцев, и экономического терроризма, направленного против иранского народа с целью задушить его и подтолкнуть к восстанию против политической структуры внутри Ирана", - пояснил чиновник.

Также он рассказал, что в рамках переговоров с США будет введен "новый протокол" для Ормузкого проливая, подчеркнув, что водный путь "останется открытым и безопасным для всего гражданского судопроизводства".

На вопрос о том, ответит ли Иран на возобновление нападений Израиля на Ливан, несмотря на достигнутое между ними перемирие, Хатибзаде сказал, что у Тегерана нет другого выбора, "кроме как раз и навсегда остановить агрессоров".

Что известно о переговорах и не только

Напомним, что тема обогащенного урана и ядерная программа Ирана - это фактически самый ключевой момент в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Израиль и США твердо настаивают на том, что Иран не может иметь своего ядерного оружия, и в первом раунде переговоров в Пакистане 11 апреля стороны так и не достигли договоренности.

Собственно, на этом фоне Трамп помимо иранской блокады Ормузского пролива, решил объявить свою блокаду для этого же вводного пути. Но важное уточнение - ограничения со стороны США касаются лишь Ирана и суден, которые плывут его портам или выплывают из них.

При этом уже в пятницу президент США сказал, что Иран согласился отдать весь обогащенный уран, добавив, что Тегеран "согласился на все". По словам Трампа, сделка с Ираном может быть в ближайшие "день-два". Однако в реальности, судя по заявлениям иранской стороны - это далеко не так, и страна уже успела отвернуть передачу ядерных материалов.

Тем временем вечером 18 апреля (по Киеву) издание Axios узнало, что Трамп созвал срочное заседание в ситуационной комнате Белого дома, так как уже в ближайшие дни есть риск возобновления войны с Ираном.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп