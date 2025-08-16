Трамп встретился с Путиным, а ВСУ начали зачистку в районе Доброполья: новости за 15 августа

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор провели встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Тем временем Силы обороны Украины остановили и заблокировали прорыв российских оккупантов возле Доброполья.

Трамп и Путин встретились на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор в пятницу, 15 августа, встретились в городе Анкоридж (штат Аляска). Там они провели переговоры, центральной темой которых является война в Украине. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Силы обороны начали зачистку в районе Доброполья

Силы обороны Украины остановили и заблокировали прорыв российских оккупантов возле Доброполья. Ведется зачистка ряда населенных пунктов, куда россиянам удалось добраться.

За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника. В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", - сказано в сообщении.

Российские оккупанты в результате активных боевых действий понесли большие потери в живой силе и технике.

Норвегия выделила Украине почти 100 млн долларов для закупки газа

Правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов для закупки импортного природного газа.

Полученные средства будут использованы группой НАК "Нафтогаз Украины" для формирования достаточных запасов газа накануне отопительного сезона.

Выплаты по 15 млн гривен и техника для фронта: Кабмин принял ряд решений для военных

Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые помогут быстро закрыть потребности фронта:

Воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой. Имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если оно до 1,7 млн гривен - процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену. Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн гривен помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы. Минобороны инициировало законодательные изменения об отложении публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Трампа с Путиным

Президенты Франции и Украины договорились о предстоящей встрече. Она состоится после встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Президенты согласовали провести собственную встречу в удобное время после саммита, хотя конкретная дата и место пока не определены.

ВСУ ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области

Силы обороны нанесли удар дронами по Сызранскому НПЗ в Самарской области России, 15 августа. Также был атакован командный пункт россиян во временно оккупированном городе Енакиево Донецкой области.

Этот завод является одним из крупнейших в системе "Роснефти". Он производит широкий спектр топлива, в частности авиационный керосин, и участвует в обеспечении российской армии.

Как отметили в Генштабе, после удара зафиксирован пожар и взрывы.

Силы обороны ударили по российскому порту "Оля": уничтожены боеприпасы из Ирана

Вооруженные силы Украины атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области (Россия) и поразили судно с комплектующими для дронов и иранскими боеприпасами.

Отмечается, что операция была проведена 14 августа подразделениями Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются, - отметили в Генштабе.

Военные также добавили, что россияне используют порт "Оля" в качестве важного логистического пункта поставки товаров военного назначения из Ирана.