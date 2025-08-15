Силы обороны ударили по российскому порту "Оля": уничтожены боеприпасы из Ирана

Вооруженные силы Украины атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области (Россия) и поразили судно с комплектующими для дронов, а также иранскими боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что операция была проведена 14 августа подразделениями Сил специальных операций во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны. "По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются, - отметили в Генштабе. Военные также добавили, что россияне используют порт "Оля" в качестве важного логистического пункта поставки товаров военного назначения из Ирана.