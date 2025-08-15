ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Силы обороны ударили по российскому порту "Оля": уничтожены боеприпасы из Ирана

Астраханская область, Пятница 15 августа 2025 08:11
UA EN RU
Силы обороны ударили по российскому порту "Оля": уничтожены боеприпасы из Ирана Фото: морской порт "Оля" (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Украины атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области (Россия) и поразили судно с комплектующими для дронов, а также иранскими боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что операция была проведена 14 августа подразделениями Сил специальных операций во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются, - отметили в Генштабе.

Военные также добавили, что россияне используют порт "Оля" в качестве важного логистического пункта поставки товаров военного назначения из Ирана.

Воздушные атаки на Россию

Каждую ночь неизвестные дроны атакуют Российскую Федерацию.

Чаще всего беспилотники поражают объекты инфраструктуры, железнодорожные станции, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, а также объекты инфраструктуры агрессора.

Так, в ночь на 15 августа неизвестные дроны ударили по НПЗ в городе Сызрань. В районе предприятия возник ряд пожаров.

Кроме того, вечером 14 августа, беспилотники ударили по временно оккупированному городу Енакиево в Донецкой области. На территории населенного пункта прогремели взрывы и начался пожар.

Добавим, что за минувшие сутки на фронте произошло более 100 боестолкновений. Наибольшее количество боев продолжается на Покровском направлении - там защитники отбили более 40 вражеских атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия