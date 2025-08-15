Силы обороны ударили по российскому порту "Оля": уничтожены боеприпасы из Ирана
Вооруженные силы Украины атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области (Россия) и поразили судно с комплектующими для дронов, а также иранскими боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что операция была проведена 14 августа подразделениями Сил специальных операций во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются, - отметили в Генштабе.
Военные также добавили, что россияне используют порт "Оля" в качестве важного логистического пункта поставки товаров военного назначения из Ирана.
Воздушные атаки на Россию
Каждую ночь неизвестные дроны атакуют Российскую Федерацию.
Чаще всего беспилотники поражают объекты инфраструктуры, железнодорожные станции, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, а также объекты инфраструктуры агрессора.
Так, в ночь на 15 августа неизвестные дроны ударили по НПЗ в городе Сызрань. В районе предприятия возник ряд пожаров.
Кроме того, вечером 14 августа, беспилотники ударили по временно оккупированному городу Енакиево в Донецкой области. На территории населенного пункта прогремели взрывы и начался пожар.
Добавим, что за минувшие сутки на фронте произошло более 100 боестолкновений. Наибольшее количество боев продолжается на Покровском направлении - там защитники отбили более 40 вражеских атак.