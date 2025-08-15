ua en ru
Выплаты по 15 млн гривен и техника для фронта: Кабмин принял ряд решений для военных

Пятница 15 августа 2025 19:37
UA EN RU
Выплаты по 15 млн гривен и техника для фронта: Кабмин принял ряд решений для военных Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые помогут быстро закрыть потребности фронта. В частности, речь идет о закупках техники и выплатах семьям погибших в российском плену военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам Свириденко, по поручению Ставки верховного главнокомандующего приняли такие решения:

  1. Воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой.
  2. Имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если оно до 1,7 млн гривен - процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену.
  3. Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн гривен помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы.
  4. Минобороны инициировало законодательные изменения об отложении публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

"Должны обеспечить защитников всем необходимым и поддержать их семьи", - подчеркнула премьер.

Военные могут самостоятельно покупать оружие и технику

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить возможности военных самостоятельно покупать необходимое оружие и технику.

Кроме того, накануне Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где обсудили поставки оружия. Одно из решений - военные смогут закупать пикапы и квадроциклы за средства прямого финансирования боевым бригадам.

Также президент поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений. Батальоны будут получать 7 млн гривен на покупку оружия.

