Выплаты по 15 млн гривен и техника для фронта: Кабмин принял ряд решений для военных
Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые помогут быстро закрыть потребности фронта. В частности, речь идет о закупках техники и выплатах семьям погибших в российском плену военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам Свириденко, по поручению Ставки верховного главнокомандующего приняли такие решения:
- Воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой.
- Имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если оно до 1,7 млн гривен - процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену.
- Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн гривен помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы.
- Минобороны инициировало законодательные изменения об отложении публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.
"Должны обеспечить защитников всем необходимым и поддержать их семьи", - подчеркнула премьер.
Военные могут самостоятельно покупать оружие и технику
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить возможности военных самостоятельно покупать необходимое оружие и технику.
Кроме того, накануне Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где обсудили поставки оружия. Одно из решений - военные смогут закупать пикапы и квадроциклы за средства прямого финансирования боевым бригадам.
Также президент поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений. Батальоны будут получать 7 млн гривен на покупку оружия.