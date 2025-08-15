Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Трампа с Путиным

Президенты Франции и Украины договорились о предстоящей встрече. Она состоится после встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Перед вечерней встречей президента Трампа и Путина, лидер Франции Эммануэль Макрон активно обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию в Украине.

"Между ними ведется тесный и постоянный диалог", - отметили в окружении президента Франции.

Президенты согласовали провести собственную встречу в удобное время после саммита, хотя конкретная дата и место пока не определены.

"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время после Аляски", - уточняет президентский дворец.

Заметим, что Зеленский уже посетил своих союзников в Германии и Англии, но не останавливался во Франции.