Трамп встретится с Си Цзиньпином уже завтра: что известно о переговорах
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что уже завтра проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам представителя Белого дома, встреча между Трампом и Си запланирована на середину утра четверга. Анонимный чиновник объясняет, что точное время до сих пор остается неопределенным.
Сам Трамп подтвердил, что завтра встретится с президентом Китая.
"Я с нетерпением этого жду. Мы много общались за последний месяц, и я думаю, что мы будем иметь что-то, что окажется очень, очень удовлетворительным как для Китая, так и для нас. Я считаю, что встреча будет очень хорошей. Жду ее завтра утром, после чего возвращаюсь в Соединенные Штаты", - пояснил он.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина
Заметим, что Трамп и Си Цзиньпин разговаривали по меньшей мере трижды в этом году, последний раз в сентябре, когда два лидера, среди прочего, заключили соглашение о деятельности TikTok в США.
А вот последний раз встречались лично лидеры двух крупнейших экономик мира еще в 2019 году, во время первого срока Трампа на посту президента Белого дома.
Стоит отметить, что на прошлой неделе пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции заявила, что президент Трамп планирует встретиться на этом саммите со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.
После чего Китай официально подтвердил, что президент Си Цзиньпин посетит Южную Корею именно в то время, когда там также будет присутствовать президент США Дональд Трамп.
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что президент США перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпином даже заявил о готовности снизить пошлины на импорт товаров из Китая. Однако у Трампа есть одно условие.