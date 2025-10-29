Трамп встретится с Си Цзиньпином уже завтра: что известно о переговорах

По словам представителя Белого дома, встреча между Трампом и Си запланирована на середину утра четверга. Анонимный чиновник объясняет, что точное время до сих пор остается неопределенным.

Сам Трамп подтвердил, что завтра встретится с президентом Китая.

"Я с нетерпением этого жду. Мы много общались за последний месяц, и я думаю, что мы будем иметь что-то, что окажется очень, очень удовлетворительным как для Китая, так и для нас. Я считаю, что встреча будет очень хорошей. Жду ее завтра утром, после чего возвращаюсь в Соединенные Штаты", - пояснил он.