ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном уже завтра: що відомо про переговори

США, Середа 29 жовтня 2025 12:27
UA EN RU
Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном уже завтра: що відомо про переговори Фото: американський президент Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що вже завтра проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами представника Білого дому, зустріч між Трампом і Сі запланована на середину ранку четверга. Анонімний чиновник пояснює, що точна година досі залишається невизначеною.

Сам Трамп підтвердив, що завтра зустрінеться з президентом Китаю.

"Я з нетерпінням на це чекаю. Ми багато спілкувалися за останній місяць, і я думаю, що ми матимемо щось, що виявиться дуже, дуже задовільним як для Китаю, так і для нас. Я вважаю, що зустріч буде дуже гарною. Чекаю на неї завтра вранці, після чого повертаюся до Сполучених Штатів", - пояснив він.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Зауважимо, що Трамп і Сі Цзіньпін розмовляли щонайменше тричі цього року, востаннє у вересні, коли два лідери, серед іншого, уклали угоду щодо діяльності TikTok у США.

А от востаннє зустрічалися особисто лідери двох найбільших економік світу ще у 2019 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента Білого дому.

Варто зазначити, що минулого тижня прессекретар президента США Керолайн Лівітт під час прес-конференції заявила, що президент Трамп планує зустрітись на цьому саміті зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Після чого Китай офіційно підтвердив, що президент Сі Цзіньпін відвідає Південну Корею саме в той час, коли там також буде присутній президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що президент США перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпінем навіть заявив про готовність знизити мита на імпорт товарів з Китаю. Однак в Трампа є одна умова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні