Пекин подтвердил: Си Цзиньпин посетит Южную Корею, когда там будет Трамп

Китай, Пятница 24 октября 2025 11:34
Пекин подтвердил: Си Цзиньпин посетит Южную Корею, когда там будет Трамп Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай официально подтвердил, что президент Си Цзиньпин посетит Южную Корею. В то время там также будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Сегодня, 24 октября, Пекин подтвердил, что президент Китая Си Цзиньпин на следующей неделе совершит государственный визит в Южную Корею, который станет его первым за 11 лет.

Си вылетит в юго-восточный город Кёнджу в Южной Корее 30 октября, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а поездка завершится 1 ноября. Сеул уже подтвердил государственный визит Си.

Стоит отметить, что вчера Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции заявила, что президент Трамп планирует встретиться на этом саммите со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

После встречи Трамп вернётся в Вашингтон. Президент США даже отметил, что проблема незаконного оборота фентанила станет "первым вопросом", который он обсудит со своим китайским коллегой.

Министерство иностранных дел Китая пока же по поводу встречи с президентом США не высказывалось.

Стоит добавить, что Трамп и Си Цзиньпин разговаривали по меньшей мере трижды в этом году, последний раз в сентябре, когда два лидера, среди прочего, заключили соглашение о деятельности TikTok в США.

А вот последний раз встречались лично лидеры двух крупнейших экономик мира еще в 2019 году, во время первого срока Трампа на посту президента Белого дома.

Стоит добавить, что еще в начале октября Трамп говорил, что может встретиться с китайским лидером.

Однако уже 10 октября Трамп выступил с резкой критикой Китая. Тогда, как сказал Трамп, Пекин "рассылает письма странам по всему миру, заявляя о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами", что в Вашингтоне считают недопустимым.

Глава США в тот раз подчеркнул, что во встрече с Си "нет необходимости". Однако прошла всего неделя, а президент США неожиданно начал снова хвалить китайского лидера и даже лично выразил желание встретиться с Си в Южной Корее и "заключить сделку".

