Трамп готов снизить пошлины для Китая и пойти на другие уступки, но есть условие

Среда 29 октября 2025 09:00
Трамп готов снизить пошлины для Китая и пойти на другие уступки, но есть условие Фото: лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпинем заявил о готовности снизить пошлины на импорт товаров из Китая, если Пекин поможет в борьбе с фентанилом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Снижение пошлин в обмен на борьбу с фентанилом

"Я ожидаю, что мы снизим эти пошлины, потому что, как я верю, они помогут нам с проблемой фентанила", - сказал глава Белого дома журналистам на борту самолета Air Force One по пути в Южную Корею.

Отметим, что фентанил - это опасный опиат, употребление которого приводит к многочисленным смертям американцев. Именно фентанил и объявленная Трампом война наркобизнесу стали одной из причин введения пошлин против Канады, Мексики и Китая.

Ранее в администрации американского президента заявляли, что китайские официальные лица не предприняли достаточных мер для прекращения поставок прекурсоров фентанила, которые преступные картели используют для производства опасных наркотиков, распространяемых в США.

По данным СМИ, Пекин также стремится снизить тарифное давление на экспорт в США, а сокращение пошлин на фоне договоренностей по фентанилу может сделать китайские товары более конкурентоспособными на американском рынке.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Трамп рассматривает возможность уменьшения действующей 20-процентной пошлины на китайские товары до 10%

Трамп готов предоставить доступ к чипам Nvidia

Также американский лидер на встрече с Си Цзиньпинем, которая ожидается в четверг, готов обсудить вопросы, касающиеся искусственного интеллекта и микрочипов Nvidia.

Американский президент допустил, что в рамках торговой сделки Китай сможет получить доступ к новому процессору Nvidia Blackwell, что может вызвать обеспокоенность в Конгрессе США.

"Мы будем говорить о Blackwell, это “супер” чип, опережающий другие страны на годы", - отметил Трамп и добавил, что недавно глава Nvidia Дженсен Хуанг показывал ему новую модель в Овальном кабинете.

Акции Nvidia на альтернативной азиатской площадке Blue Ocean выросли на 8,5% после заявлений Трампа.

Как отмечает Reuters, Nvidia пока не запрашивала лицензии на поставку чипов Blackwell в Китай. Ранее Вашингтон разрешил экспорт менее мощной версии - H20, которая соответствует американским экспортным ограничениям, однако поставки еще не начались.

Закупки сои, TikTok, транспортные сборы

На прошлых выходных представители США и Китая в Малайзии достигли предварительных договоренностей по торговым вопросам, которые Трамп и Си должны закрепить во время встречи. Предполагается, что стороны также обсудят отмену ряда экспортных ограничений, тарифов и сборов.

Среди возможных шагов - крупная закупка Китаем американских соевых бобов, об отмене которой ранее заявлял Пекин. Также стороны обсудят снижение транспортных сборов и согласие Вашингтона на продажу американского подразделения TikTok консорциуму, сформированному администрацией Трампа.

В то же время президент США исключил, что на встрече с Си Цзиньпином будет обсуждаться вопрос Тайваня.

"Я не уверен, что мы вообще будем говорить о Тайване. Возможно, он захочет спросить, но там особо не о чем говорить", - заявил Трамп.

Экономическое противостояние США и Китая

Как известно, экономическое противостояние между Китаем и США обострилось в последнее время. К примеру, 11 октября Трамп заявил о введение 100% пошлин на китайские товары, которые должны были вступить в силу с 1 ноября.

В администрации американского президента обосновали такой шаг ответом на "чрезвычайно агрессивную позицию" Пекина, который объявил об экспортном контроле практически всех товаров.

Через несколько дней после объявления введения Вашингтоном 100% пошлин на китайские товары, в КНР продолжили "экономическую войну" со Штатами.

К примеру, Китай решил прервать контракты за закупки американских бобов - ранее Пекин импортировал более половины производимой в США сои.

Следствием этого стало то, что американские производители сои понесли большие потери и обратились к правительству США с просьбой посодействовать восстановлению поставок в Китай.

Трамп пригрозил Пекину в ответ на отказ от американской сои частичным прекращением бизнеса - связанного с кулинарным маслом и другими элементами торговли.

В итоге лидеры США и Китая пришли к выводу, что все же необходимо провести встречу, на которой планируется снизить напряжение в отношениях между странами.

Ожидается, что Трамп и Си встретятся 30 октября в Южной Корее. РБК-Украина публиковало объяснение эксперта, зачем китайский президент согласился на встречу с американским лидером.

