ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп на встрече с Путиным использует все возможности ради мира в Украине, - Белый дом

Вашингтон, Четверг 14 августа 2025 16:14
UA EN RU
Трамп на встрече с Путиным использует все возможности ради мира в Украине, - Белый дом Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным хочет задействовать все рычаги для того, чтобы установить мир в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

Ливитт утверждает, что "благодаря решимости Трампа", Украина и Россия вступили в дипломатические переговоры. Стороны обменялись военнопленными и обсудили другие гуманитарные вопросы.

Также, как напомнила пресс-секретарь, американский лидер провел многочисленные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Российский президент сам запросил эту встречу с президентом, и президент намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну", - подчеркнула Ливитт.

Она рассказала, что Трамп вылетит на Аляску завтра, 15 августа, утром. После личной встречи с Путиным запланирован двусторонний обед с делегациями двух стран, а затем пресс-конференция.

"Что будет дальше - зависит от президента Трампа, и именно поэтому он едет. У него потрясающая интуиция, и он хочет сесть за стол переговоров, взглянуть российскому президенту в глаза и понять, какой прогресс можно достичь, чтобы продвинуть процесс вперед, закончить эту жестокую войну и восстановить мир", - подчеркнула пресс-секретарь.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечала Ливитт, такая встреча пройдет в городе Анкоридж на Аляске.

Вчера, 13 августа, состоялся разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В ходе такого разговора американский лидер заявил, что он хочет добиться прекращения огня между РФ и Украиной на встрече с Путиным.

Но чуть позже сам Трамп признал, что ему скорее всего не удастся убедить Путина прекратить убийства украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Белый дом Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия