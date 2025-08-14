ua en ru
Трамп на зустрічі з Путіним використає всі можливості заради миру в Україні, - Білий дім

Вашингтон, Четвер 14 серпня 2025 16:14
Трамп на зустрічі з Путіним використає всі можливості заради миру в Україні, - Білий дім Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним хоче задіяти всі важелі для того, щоб встановити мир в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.

Лівітт стверджує, що "завдяки рішучості Трампа", Україна і Росія вступили в дипломатичні переговори. Сторони обмінялися військовополоненими та обговорили інші гуманітарні питання.

Також, як нагадала прессекретарка, американський лідер провів численні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

"Російський президент сам запросив цю зустріч із президентом, і президент має намір використовувати всі можливі варіанти, щоб спробувати мирно завершити війну", - підкреслила Лівітт.

Вона розповіла, що Трамп вилетить на Аляску завтра, 15 серпня, вранці. Після особистої зустрічі з Путіним заплановано двосторонній обід із делегаціями двох країн, а потім пресконференцію.

"Що буде далі - залежить від президента Трампа, і саме тому він їде. У нього приголомшлива інтуїція, і він хоче сісти за стіл переговорів, поглянути російському президенту в очі та зрозуміти, який прогрес можна досягти, щоб просунути процес уперед, закінчити цю жорстоку війну та відновити мир", - наголосила прессекретарка.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп минулого тижня анонсував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначала Лівітт, така зустріч відбудеться в місті Анкорідж на Алясці.

Учора, 13 серпня, відбулася розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Під час такої розмови американський лідер заявив, що він хоче домогтися припинення вогню між РФ і Україною на зустрічі з Путіним.

Але трохи пізніше сам Трамп визнав, що йому швидше за все не вдасться переконати Путіна припинити вбивства українців.

