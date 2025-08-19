В РФ заявили, что "не отказываются" от переговоров с Украиной, но выдвинули условия

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но выдвигает собственные условия. Любые контакты с участием первых лиц должны "готовиться максимально тщательно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".

Глава МИД России Сергей Лавров сказал в интервью телеканалу "Россия 24", что Москва "не отказывается" ни от каких форм работы над украинским урегулированием - "ни двусторонних, ни трехсторонних".

В то же время Лавров подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно "готовить максимально тщательно".

Он добавил, что без "уважения безопасности России" и соблюдения "прав россиян на Украине" о долгосрочных договоренностях речь не может идти.