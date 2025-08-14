Европа активно ищет места для возможной встречи Трампа, Зеленского и Путина, - Sky News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Союзники "активно" оценивают несколько европейских мест для возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Отмечается, что проведение трехсторонней встречи зависит от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, но союзники соглашаются, что место проведения вторых переговоров должно быть в Европе.

"Если завтрашняя встреча будет успешной, ожидается, что лидеры ЕС и США проведут телефонный звонок относительно следующей встречи между всеми тремя лидерами в субботу днем", - говорится в статье Sky News.

По информации издания, Зеленский ранее предлагал в качестве места встречи Рим, но Франция, Финляндия, Испания и Германия предлагают Женеву, как более нейтральную локацию.