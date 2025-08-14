ua en ru
Европа активно ищет места для возможной встречи Трампа, Зеленского и Путина, - Sky News

Четверг 14 августа 2025 14:11
Европа активно ищет места для возможной встречи Трампа, Зеленского и Путина, - Sky News Фото: Европа активно ищет места для возможной встречи Трампа, Зеленского и Путина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейские союзники ищут возможные места для проведения трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Союзники "активно" оценивают несколько европейских мест для возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Отмечается, что проведение трехсторонней встречи зависит от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, но союзники соглашаются, что место проведения вторых переговоров должно быть в Европе.

"Если завтрашняя встреча будет успешной, ожидается, что лидеры ЕС и США проведут телефонный звонок относительно следующей встречи между всеми тремя лидерами в субботу днем", - говорится в статье Sky News.

По информации издания, Зеленский ранее предлагал в качестве места встречи Рим, но Франция, Финляндия, Испания и Германия предлагают Женеву, как более нейтральную локацию.

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о запланированной встрече с Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

Во время встречи Путин может выдвинуть Трампу условие - признание оккупированных украинских территорий частью РФ в обмен на вывод войск из других регионов.

Также американский лидер подчеркнул, что переговоры по территориальным вопросам будут происходить только в присутствии Владимира Зеленского во время дальнейшей встречи.

При этом в случае результативных переговоров, в конце следующей недели может пройти трехсторонняя встреча, в которой также примут участие как Путин, так и Зеленский.

По данным источников РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате.

