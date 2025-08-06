Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным сегодня, 6 августа, в Москве.

Деталей о встрече было мало - к журналистам выходил только помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Он рассказал, что ключевой темой обсуждений была война России против Украины.

Визит Уиткоффа произошел на фоне ультиматума Трампа для Москвы. Президент обещал ввести против РФ вторичные тарифы и санкции, если она до 8 августа не согласится на прекращение огня с Украиной.

Только недавно госсекретарь США Марко Рубио заинтриговал, что после встречи Уиткоффа с Путиным могут быть "может, позитивные, может - нет" новости.

При этом издание Reuters со ссылкой на представителя Белого дома написало, что США все же введут против России вторичные санкции. Это произойдет уже 8 августа.