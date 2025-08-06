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"Может, позитивные, а может - нет": Рубио намекнул на новости после переговоров с Путиным

Среда 06 августа 2025 19:33
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"Может, позитивные, а может - нет": Рубио намекнул на новости после переговоров с Путиным Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США могут сделать определенные анонсы в течение дня после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

У Рубио спросили, могут ли США ввести санкции против России после встречи Уиткоффа с Путиным.

Госсекретарь в ответ рассказал, что Уиткофф уже возвращается из Москвы и у него был разговор со спецпредставителем.

"В течение дня у нас будут еще некоторые обсуждения, и, надеюсь, будут сделаны некоторые заявления, так что посмотрим. Возможно, положительные, а возможно, и нет", - добавил Рубио.

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сегодня, 6 августа, посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча длилась около 3 часов.

Встречу в западных СМИ называли "последним шансом" для России перед возможными санкциями и тарифами от США. Президент Дональд Трамп обещал прибегнуть к таким мерам, если до 8 августа Кремль не решится на перемирие с Украиной.

После переговоров помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал, что Уиткофф и Путин обменялись сигналами, которые касаются войны России против Украины.

К слову, ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия может согласиться на перемирие с Украиной в небе, чтобы пойти на уступки Трампу.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Марко Рубио Стив Уиткофф Война в Украине
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