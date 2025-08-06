"Может, позитивные, а может - нет": Рубио намекнул на новости после переговоров с Путиным

США могут сделать определенные анонсы в течение дня после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

У Рубио спросили, могут ли США ввести санкции против России после встречи Уиткоффа с Путиным.

Госсекретарь в ответ рассказал, что Уиткофф уже возвращается из Москвы и у него был разговор со спецпредставителем.

"В течение дня у нас будут еще некоторые обсуждения, и, надеюсь, будут сделаны некоторые заявления, так что посмотрим. Возможно, положительные, а возможно, и нет", - добавил Рубио.