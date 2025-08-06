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Дональд Трамп Війна в Україні

Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зустріч між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і російським диктатором Володимиром Путіним була "дуже успішною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Досягнуто значного прогресу!" - запевнив Трамп.

Він уточнив, що після зустрічі поінформував про її підсумки деяких європейських союзників США.

"Усі згодні з тим, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями", - додав президент.

 

Зустріч Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні, 6 серпня, у Москві.

Деталей про зустріч було мало - до журналістів виходив лише помічник голови Кремля Юрій Ушаков. Він розповів, що ключовою темою обговорень була війна Росії проти України.

Візит Віткоффа відбувся на тлі ультиматуму Трампа для Москви. Президент обіцяв запровадити проти РФ вторинні тарифи та санкції, якщо вона до 8 серпня не погодиться на припинення вогню з Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо заінтригував, що після зустрічі Віткоффа з Путіним можуть бути "може, позитивні, може, ні" новини.

При цьому видання Reuters з посиланням на представника Білого дому написало, що США все ж таки введуть проти Росії вторинні санкції. Це станеться вже 8 серпня.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампСтів ВіткоффВійна в Україні