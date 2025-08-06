Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним

Зустріч Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні, 6 серпня, у Москві.

Деталей про зустріч було мало - до журналістів виходив лише помічник голови Кремля Юрій Ушаков. Він розповів, що ключовою темою обговорень була війна Росії проти України.

Візит Віткоффа відбувся на тлі ультиматуму Трампа для Москви. Президент обіцяв запровадити проти РФ вторинні тарифи та санкції, якщо вона до 8 серпня не погодиться на припинення вогню з Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо заінтригував, що після зустрічі Віткоффа з Путіним можуть бути "може, позитивні, може, ні" новини.

При цьому видання Reuters з посиланням на представника Білого дому написало, що США все ж таки введуть проти Росії вторинні санкції. Це станеться вже 8 серпня.