США ожидают жертв: Трамп признал потери среди американцев и допустил остановку атак по Ирану

Президент США Дональд Трамп признал, что американские войска в ходе операции против Ирана и ответных ударов Тегерана уже имеют потери. Он также назвал условие, при котором может приостановить операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера США для NBC News.

"Мы ожидаем жертв в подобных ситуациях. У нас трое, мы ожидаем жертв, однако в конечном итоге это будет иметь огромное значение для всего мира", - сказал Трамп.

Отметим, что ранее в Центральном командовании США официально заявили, что трое американских военных погибли, и еще пятеро получили ранения.

Возвращаясь к интервью, у Трампа спросили, на какой исход военной операции США в Иране он надеется, на что тот сказал:

"Есть много хороших исходов. Во-первых, это обезглавливание из, избавление от всей их группировки убийц и головорезов. И таких исходов очень много. Мы могли бы выбрать короткий или более длинный вариант", - ответил президент.

Также Трамп вновь подтвердил, что иранские официальные лица хотят возобновить диалог США, но не уточнил кто именно поддерживает связь с Вашингтоном.

На вопрос, прекратят ли США наносить удары на фоне переговоров, Трамп не дал однозначного ответа, но все же рассмотрит этот вопрос.

"Я не знаю... если они смогут нас удовлетворить, но пока им это не удалось", - сказал он.

Президент США добавил, что причина, по которой начались операция, была "очень проста".

"Они не хотели прекращать свои ядерные исследования. Они не хотели заявлять что у них не будет ядерного оружия", - подытожил он, имея ввиду, что Иран не выражал такую позицию во время переговоров накануне ударов.