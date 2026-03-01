Иран предложил возобновить переговоры с США: Трамп ответил, согласился ли
Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет с ним поговорить. По словам американского лидера, он намерен это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для The Atlantic.
"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали", - сказал Трамп.
На вопрос о том, будет ли этот разговор сегодня или завтра, Трамп ответил, что не может этот сказать. Он добавил, что некоторые иранцы, которые участвовали в переговорах в последние недели, уже мертвы.
"Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы вели переговоры, тоже умерли, поэтому что это был большой удар. Им следовало делать это раньше. Они могли бы заключить сделку... они слишком хитрили", - подчеркнул президент США.
Также у Трампа спросили, готов ли он продлить бомбардировку Ирана, чтобы поддержать народное восстание, если такое произойдет (днем ранее лидер США призывал иранский народ восстать против режима). На этот вопрос однозначного ответа не было.
"Я должен оценить ситуацию на тот момент, когда это произойдет. На этот вопрос нельзя ответить", - пояснил глава государства.
Президент также выразил уверенность, что успешное восстание неизбежно, отметив признаки ликования на улицах Ирана и собрания сторонников среди иранских эмигрантов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
"Это произойдет. Вы это видите, и я думаю, что это произойдет. Многие люди там, в Лос-Анджелесе и во многих других местах чрезвычайно счастливы", - добавил он.
Помимо этого, американский лидер сказал журналисту, что доволен реакцией иранцев на данный момент.
Конфликт на Ближнем Востоке
Напомним, вчера 28 февраля Израиль вместе с США второй раз за последний год начали атаки по Ирану.
В обращении к нации Дональд Трамп сказал, что Вашингтон начал военную кампанию для устранения угроз со стороны иранского режима, а основная цель операции заключается в защите американского народа и союзников.
Буквально в тот же день президент США дал несколько интервью. В них он пояснил, что причиной решения о начале ударов стал провал переговоров по ядерной сделке и действия Ирана за последние десятилетия.
Этой ночью стало известно, что в результате совместных ударов США и Израиля вчера погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников страны. На данный момент Тегеран уже назначил временного верховного лидера.
После ликвидации Хаменеи в КСИР анонсировали начало беспрецедентного военного ответа. Трамп же пригрозил ударом невиданной силы в случае продолжения эскалации.
На данный момент боевые действия продолжаются, но как утверждает сенатор-республиканец Том Коттон, у США нет планов проводить сухопутную операцию в Иране. Расвет исключительно на продолжительны воздушные и морские удары.