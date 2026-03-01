ПВО без ракет: США оказались в тяжелой ситуации из-за войны с Ираном, - The Wall Street Journal

США и Израиль пытаются как можно быстрее подорвать военную мощь Ирана и заставить его капитулировать. Причина - огромные расходы боеприпасов к системам ПВО, которые могут оставить Вашингтон с пустыми арсеналами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Во время планирования военных действий против Ирана американские военные предупреждали о риске истощения запасов боеприпасов. Теперь это становится критическим фактором для американской армии.

США пытаются быстро ослабить ракетные и беспилотные способности Ирана, одновременно тратя значительные объемы противовоздушных перехватчиков, говорят чиновники и аналитики. Это стало огромной проблемой.

Точные цифры запасов ракет для ПВО засекречены, однако длительные боевые действия на Ближнем Востоке уменьшают их количество - и очень значительно. После серии ударов по иранским военным объектам Центральное командование США сообщило об отражении сотен ракетных и дроновых атак, хотя части из них удалось поразить цели в странах Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп допускает длительную воздушную кампанию, тогда как эксперты предупреждают: ракеты-перехватчики расходуются быстрее, чем производятся. США активно используют системы Patriot и THAAD, а также крылатые ракеты морского базирования Tomahawk для ударов по целям Ирана.

Аналитики отмечают, что дефицит высокоточного оружия может повлиять на готовность США к другим потенциальным конфликтам, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время Израиль, который участвует в боевых действиях, также сталкивается с нехваткой части перехватчиков.

По оценкам экспертов, если боевые действия затянутся, Пентагону, вероятно, придется перераспределять запасы ракет из других регионов мира. Это может повлиять и на поставки в Европу, которая много ракет передает Украине.