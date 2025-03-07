Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Американский президент Дональд Трамп не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности до окончания войны. Он отметил, что его приоритеты отличаются от европейских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Комментируя ситуацию в Украине Трамп предположил, что его приоритеты отличаются от европейских.
Издание пишет, что в то время как Украина призывает предоставить гарантии безопасности для достижения мирного соглашения, Трамп говорит, что хочет, чтобы боевые действия прекратились первыми.
"Прежде чем даже подумать об этом, я хочу завершить войну, закончить ее... Что касается вопроса о безопасности позже, это легкая часть. Тяжелая часть - это решить конфликт", - сказал лидер США.
В то же время, на вопрос, использует ли Россия паузу США в предоставлении помощи и разведданных Украине во время ее последних атак, Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин "делает то, что сделал бы любой другой".
"Я думаю, он хочет, чтобы это остановилось и решилось, и я думаю, что он бьет их (украинцев, - ред.) сильнее, чем бил раньше, и, вероятно, каждый, кто был бы на его месте, делал бы именно это сейчас", - отметил Трамп.
Заметим, что ранее сегодня президент Трамп заявил, что он продолжает верить, что Путин хочет завершить войну против Украины.
Напомним, что 5 марта, СМИ сообщили, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подтвердил, что Вашингтон приостановил не только обмен разведывательными данными, но и поставку вооружения.
Сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и Соединенных Штатов Америки возобновили работу.
Более того, глава Украины подтвердил, что на следующей неделе состоится встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
А тем временем спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отметил, что во время переговоров возможно обсуждение рамок мирного соглашения между Украиной и РФ.
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