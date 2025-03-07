Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Комментируя ситуацию в Украине Трамп предположил, что его приоритеты отличаются от европейских.

Издание пишет, что в то время как Украина призывает предоставить гарантии безопасности для достижения мирного соглашения, Трамп говорит, что хочет, чтобы боевые действия прекратились первыми.

"Прежде чем даже подумать об этом, я хочу завершить войну, закончить ее... Что касается вопроса о безопасности позже, это легкая часть. Тяжелая часть - это решить конфликт", - сказал лидер США.

В то же время, на вопрос, использует ли Россия паузу США в предоставлении помощи и разведданных Украине во время ее последних атак, Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин "делает то, что сделал бы любой другой".

"Я думаю, он хочет, чтобы это остановилось и решилось, и я думаю, что он бьет их (украинцев, - ред.) сильнее, чем бил раньше, и, вероятно, каждый, кто был бы на его месте, делал бы именно это сейчас", - отметил Трамп.