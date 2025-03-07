Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

Американський президент Дональд Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війни. Він зауважив, що його пріоритети відрізняються від європейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Коментуючи ситуацію в Україні Трамп припустив, що його пріоритети відрізняються від європейських.
Видання пише, що тим часом як Україна закликає надати гарантії безпеки для досягнення мирної угоди, Трамп каже, що хоче, аби бойові дії припинилися першими.
"Перш ніж навіть подумати про це, я хочу завершити війну, закінчити її... Що стосується питання про безпеку пізніше, це легка частина. Важка частина - це вирішити конфлікт", - сказав лідер США.
Водночас, на запитання, чи використовує Росія паузу США в наданні допомоги та розвідданих Україні під час її останніх атак, Трамп заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін "робить те, що зробив би будь-хто інший".
"Я думаю, він хоче, щоб це зупинилося і вирішилося, і я думаю, що він б'є їх (українців, - ред.) сильніше, ніж бив раніше, і, ймовірно, кожен, хто був би на його місці, робив би саме це зараз", - зауважив Трамп.
Зауважимо, що раніше сьогодні президент Трамп заявив, що він продовжує вірити, що Путін хоче завершити війну проти України.
Нагадаємо, що 5 березня, ЗМІ повідомили, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною для ударів по території Росії.
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) підтвердив, що Вашингтон призупинив не лише обмін розвідувальними даними, а й поставку озброєння.
Сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що команди України та Сполучених Штатів Америки відновили роботу.
Ба більше, глава України підтвердив, що наступного тижня відбудеться зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії.
А тим часом спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зауважив, що під час переговорів можливе обговорення рамок мирної угоди між Україною і РФ.
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