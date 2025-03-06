Зеленский подтвердил встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии
Украинская и американская делегации проведут встречу в Саудовской Аравии. Она состоится на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства отметил, что на понедельник, 10 марта, запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.
"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно, чтобы достичь быстрого и надежного мира.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, сегодня, 6 марта, западные СМИ написали о том, что 12 марта украинские и американские чиновники встретятся в Саудовской Аравии.
В состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
При этом в украинскую делегацию должны войти как минимум руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Уиткоффа, США планируют обсудить на встрече рамку для мирного соглашения между Украиной и Россией.
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