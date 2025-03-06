Уиткофф о предстоящей встрече с Украиной: хотим согласовать рамку мирного соглашения

США и Украина договариваются о встрече на следующей неделе в Саудовской Аравии. В ходе переговоров возможно обсуждение рамок мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и корреспондента Fox News Джеки Генрих в соцсети X.

Он отметил, что письмо президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу после их ссоры на прошлой неделе было "позитивным шагом".

"И теперь мы ведем переговоры о том, чтобы скоординировать встречу с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде. То есть город немного меняется, но это будет Саудовская Аравия. И я думаю, что идея состоит в том, чтобы создать основу для мирного соглашения и начального прекращения огня", - добавил Уиткофф.

Также спецпредставитель президента США отметил, что он "никогда не слышал", что Россия против размещения европейского контингента в Украине.

"Я этого не слышал. Я слышал о НАТО, и это предмет обсуждений. Но я думаю, опять же, я не хочу комментировать конкретику. Я думаю, что мы добиваемся того, что у нас есть много хороших сторонников среди русских и много хороших сторонников среди украинцев. И это действительно самая важная вещь, верно, - сблизить две стороны, чтобы постоянно сокращать разрыв", - уточнил он.

Уиткофф добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал подписать соглашение с США о природных ископаемых.

"И мы посмотрим, выполнит ли он это обещание", - подчеркнул чиновник.