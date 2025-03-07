Даже после удара РФ по Украине. Трамп верит, что Путин хочет завершить войну
Президент США Дональд Трамп продолжает верить, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну против Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
У американского лидера спросили, верит ли он в желание российского диктатора Владимира Путина завершить войну после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине.
"Я верю, я верю. Они отчаянно бомбят Украину, но мне сложнее иметь дело с Украиной (чем с РФ, - ред.), у них нет карт", - ответил Трамп.
Также журналисты задали президенту США вопрос о том, не считает ли он, что Путин пользуется приостановкой военной помощи Украине от США.
"Путин делает то, что каждый делал бы на его месте. Он хочет это (войну - ред.) завершить и урегулировать. Он бомбит их (украинцев - ред.) жестче, чем раньше. Наверное, любой на его месте делал бы то же самое прямо сейчас. Он хочет, чтобы это завершилось", - добавил президент США.
Контакты Трампа с Путиным
Напомним, новые власти США хотят перезагрузить отношения с Россией. В частности, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.
После переговоров с главой Кремля Путин неоднократно заявлял, что Россия якобы хочет прекратить войну против Украины.
В то же время он обвинял президента Украины Владимира Зеленского в "неготовности к миру" после ссоры двух лидеров на прошлой неделе.
К слову, сегодня Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писало, что Трамп в ярости из-за того, что Россия нанесла массированный удар по Украине.
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