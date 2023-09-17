Трамп сделал новое циничное заявление об Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу NBC.

"Были определенные части, Крым и другие части страны, которые многие люди ожидали, что это может произойти. Можно было бы договориться. Поэтому они могли бы заключить соглашение, по которому сейчас будет меньше территории, чем Россия уже захватила, если честно. И можно было бы заключить соглашение, по которому никто бы не погиб. У них была сделка. У них была бы страна Украина", - заявил он.

Трамп добавил, что происходящее сейчас "не хорошо для Украины".

"Сейчас никто даже не знает, будет ли Украина полностью захвачена. Я скажу так: что-то происходит, и это не хорошо для Украины. Потому что новости больше не сообщают о войне. Фейковые новости. Они больше не сообщают о войне. Вы не найдете много репортажей. Это означает, что Украина проигрывает", - отметил он.

Бывший президент США также заявил, что весеннего наступления ВСУ так и не произошло.

"Весеннего наступления Украины так и не произошло, потому что их встретила стена вооружения и бомб", - добавил он.

Позиция Трампа о войне в Украине

Бывший президент США неоднократно выражал свою поддержку Путину и выступал против оказания помощи Украине. Например, в мае этого года он не захотел признавать Путина военным преступником, а вдобавок назвал его "умным".

До этого он заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Похожее заявление он делал и в июне этого года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сомневается в поддержке Трампом Путина в случае победы на выборах 2024 года.

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