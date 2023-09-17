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Трамп зробив нову цинічну заяву про Україну

Неділя 17 вересня 2023 20:09
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Трамп зробив нову цинічну заяву про Україну Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову виступив з цинічною заявою щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю телеканалу NBC.

"Були певні частини, Крим та інші частини країни, які багато людей очікували, що це може статися. Можна було б домовитися. Тож вони могли б укласти угоду, за якою зараз буде менше території, ніж Росія вже захопила, якщо чесно. І можна було б укласти угоду, за якою ніхто б не загинув. У них була угода. У них була б країна Україна", - заявив він.

Трамп додав, що те, що відбувається зараз "не добре для України".

"Зараз ніхто навіть не знає, чи буде Україна повністю захоплена. Я скажу так: щось відбувається, і це не добре для України. Тому що новини більше не повідомляють про війну. Фейкові новини. Вони більше не повідомляють про війну. Ви не знайдете багато репортажів. Це означає, що Україна програє", - зазначив він.

Колишній президент США також заявив, що весняного наступу ЗСУ так і не відбулося.

"Весняного наступу України так і не відбулося, тому що їх зустріла стіна озброєння і бомб", - додав він.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Колишній президент США неодноразово висловлював свою підтримку Путіну та виступав проти надання допомоги України. Наприклад, в травні цього року він не захотів визнавати Путіна воєнним злочинцем, а на додачу назвав його "розумним".

До цього він заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Схожу заяву він робив і в червні цього року.

При цьому, президент України Володимир Зеленський казав, що сумнівається у підтримці Трампом Путіна у разі перемоги на виборах 2024 року.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
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