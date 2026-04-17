Трамп снова запретил судам РФ швартоваться в США: какую указал причину

Хотя документ пока представлен для ознакомления общественностью, его официальное опубликование состоится уже сегодня.

Ограничения будут действовать как минимум до весны 2027 года. Президент США решил не смягчать давление на морскую логистику агрессора. Подпись Трампа под документом означает, что Россия остается в транспортной изоляции на американском направлении.

"Я еще на год продлеваю действие чрезвычайного положения... связанного с регулированием якорной стоянки и движением судов, принадлежащих России, в портах Соединенных Штатов", - говорится в тексте официального указа.

Санкции касаются не только государственного флота. Под удар попадают все суда, которые имеют какую-либо связь с Российской Федерацией. Основной причиной в документе указано, что РФ до сих пор угрожает национальной безопасности Штатов.

История ограничений: с 2022-го до сегодняшнего дня

Напомним, что режим чрезвычайного положения впервые ввели в администрации Байдена в апреле 2022 года. Тогда это был ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. С тех пор американские власти ежегодно пересматривают целесообразность этих мер.