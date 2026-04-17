Трамп знову заборонив суднам РФ швартуватись в США: яку вказав причину

Хоча документ поки що представлений для ознайомлення громадськістю, його офіційне опублікування відбудеться вже сьогодні.

Обмеження діятимуть як мінімум до весни 2027 року. Президент США вирішив не пом’якшувати тиск на морську логістику агресора. Підпис Трампа під документом означає, що Росія залишається в транспортній ізоляції на американському напрямку.

"Я ще на рік продовжую дію надзвичайного стану... пов'язаного з регулюванням якірної стоянки та рухом суден, що належать Росії, у портах Сполучених Штатів", - йдеться у тексті офіційного указу.

Санкції стосуються не лише державного флоту. Під удар потрапляють усі судна, які мають будь-який зв'язок із Російською Федерацією. Основною причиною у документі вказано, що РФ й досі загрожує національній безпеці Штатів.

Історія обмежень: від 2022-го до сьогодні

Нагадаємо, що режим надзвичайного стану вперше запровадили в адміністрації Байдена у квітні 2022 року. Тоді це була відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відтоді американська влада щороку переглядає доцільність цих заходів.