RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп меняет тактику проведения переговоров по Украине, - Associated Press

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп впервые поручил ведущим военным руководителям страны участвовать в ключевых переговорах с Ираном и Россией, демонстрируя новую стратегию дипломатии, где военные напрямую влияют на внешнеполитические процессы.

Американский лидер Дональд Трамп сделал необычный шаг, привлекая действующих военных к переговорам на высоком уровне.

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США (CENTCOM), впервые присоединился к непрямым переговорам с Ираном в Омане, появившись в парадной форме как символ усиления присутствия США в регионе.

Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл продолжает играть ключевую роль в переговорах по российско-украинской войне, поддерживая связь с украинскими официальными лицами между сессиями.

Новая роль военных эмиссаров

По мнению экспертов, решение Трампа использовать военных вместо дипломатов показывает стремление администрации к более жесткой и оперативной внешней политике.

"Президенты используют доверенных лиц для передачи важных сообщений", — отмечает Элиот Коэн, бывший советник Госдепартамента.

Дрисколл выполняет функции связного между Украиной и чиновниками США, включая Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.

Контакт с Россией и НАТО

В Абу-Даби к переговорам присоединился генерал Алексус Гринкевич, командующий американскими и натовскими силами в Европе.

По данным американских военных, его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с Россией, обеспечивая постоянный диалог для возможного достижения длительного мира.

Такой подход демонстрирует отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп предложил заменить действующий Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) новым соглашением между Россией и Соединенными Штатами.

Отметим, что у Трампа заявили, что Украина и Россия достигли соглашения об обмене военнопленными, а также о возобновлении прямого военного диалога между США и РФ с целью поиска путей прекращения конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВойна в Украине