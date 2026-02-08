Трамп змінює тактику проведення переговорів щодо України, - Associated Press

Американський лідер Дональд Трамп зробив незвичний крок, залучаючи діючих військових до переговорів на високому рівні.

Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США (CENTCOM), уперше долучився до непрямих переговорів з Іраном в Омані, з'явившись у парадній формі як символ посилення присутності США в регіоні.

Одночасно міністр армії США Ден Дрісколл продовжує відігравати ключову роль у переговорах щодо російсько-української війни, підтримуючи зв'язок з українськими офіційними особами між сесіями.

Нова роль військових емісарів

На думку експертів, рішення Трампа використовувати військових замість дипломатів свідчить про прагнення адміністрації до більш жорсткої та оперативної зовнішньої політики.

"Президенти використовують довірених осіб для передачі важливих повідомлень", - зазначає Еліот Коен, колишній радник Держдепартаменту.

Дрісколл виконує функції зв'язкового між Україною та чиновниками США, включно з Джаредом Кушнером і спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, забезпечуючи безперервність діалогу.

Контакт із Росією та НАТО

В Абу-Дабі до переговорів долучився генерал Алексус Грінкєвіч, командувач американськими та натовськими силами в Європі.

За даними американських військових, його участь спрямована на відновлення високорівневого військового контакту з Росією, забезпечуючи постійний діалог для можливого досягнення тривалого миру.

Такий підхід демонструє відхід від традиційної дипломатії та посилення ролі військових у вирішенні міжнародних конфліктів.