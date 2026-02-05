ua en ru
У Трампа подвели итоги переговоров Украины и РФ в Абу-Даби

США, Четверг 05 февраля 2026 21:36
У Трампа подвели итоги переговоров Украины и РФ в Абу-Даби Фото: специальный посланник США Стив Виткофф (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Украина и Россия договорились об обмене военнопленными с каждой стороны и возобновлении прямого военного диалога между США и РФ для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпосланника США Стива Виткоффа.

По его словам, делегации Украины, США и Российской Федерации провели вторую трехстороннюю встречу 4-5 февраля. Главным практическим результатом стал первый за последние пять месяцев обмен пленными в формате "157 на 157".

Стив Виткофф назвал дискуссии конструктивными и подчеркнул, что стороны сосредоточены на создании условий для устойчивого мира.

"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения вопросов, которые остались открытыми, включая методы обеспечения прекращения огня и мониторинга прекращения военной деятельности", - сообщил спецпосланник.

Прямая связь между США и Россией

Важным шагом стало решение о восстановлении прямого канала связи между военным командованием Соединенных Штатов и России. Его возглавит генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейского командования США.

"Этот канал связи был приостановлен до начала этого конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира", - отметил Виткофф в отчете.

Участники переговоров договорились доложить о результатах в свои столицы и продолжить работу в трехстороннем формате в течение следующих недель.

Украина и РФ отдельно поблагодарили Дональда Трампа за его лидерство в мирном процессе.

Мирные переговоры в ОАЭ

Напомним, что второй этап трехсторонних консультаций с участием Украины, США и России состоялся 4-5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Переговоры проходили в формате рабочих групп, которые работали по пять часов ежедневно.

Ключевым результатом встречи стало соглашение об обмене пленными - всего 314 человек, по 157 с каждой стороны. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал достижение как весомое. Уже 5 февраля 157 украинских воинов вернулись на Родину.

Во время встречи, в частности, обсуждали механизмы введения режима прекращения огня, о чем сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Украина Мирные переговоры Война в Украине
