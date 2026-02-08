ua en ru
Трамп меняет тактику проведения переговоров по Украине, - Associated Press

США, Воскресенье 08 февраля 2026 03:15
Трамп меняет тактику проведения переговоров по Украине, - Associated Press Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп впервые поручил ведущим военным руководителям страны участвовать в ключевых переговорах с Ираном и Россией, демонстрируя новую стратегию дипломатии, где военные напрямую влияют на внешнеполитические процессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Associated Press.

Американский лидер Дональд Трамп сделал необычный шаг, привлекая действующих военных к переговорам на высоком уровне.

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США (CENTCOM), впервые присоединился к непрямым переговорам с Ираном в Омане, появившись в парадной форме как символ усиления присутствия США в регионе.

Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл продолжает играть ключевую роль в переговорах по российско-украинской войне, поддерживая связь с украинскими официальными лицами между сессиями.

Новая роль военных эмиссаров

По мнению экспертов, решение Трампа использовать военных вместо дипломатов показывает стремление администрации к более жесткой и оперативной внешней политике.

"Президенты используют доверенных лиц для передачи важных сообщений", — отмечает Элиот Коэн, бывший советник Госдепартамента.

Дрисколл выполняет функции связного между Украиной и чиновниками США, включая Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.

Контакт с Россией и НАТО

В Абу-Даби к переговорам присоединился генерал Алексус Гринкевич, командующий американскими и натовскими силами в Европе.

По данным американских военных, его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с Россией, обеспечивая постоянный диалог для возможного достижения длительного мира.

Такой подход демонстрирует отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп предложил заменить действующий Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) новым соглашением между Россией и Соединенными Штатами.

Отметим, что у Трампа заявили, что Украина и Россия достигли соглашения об обмене военнопленными, а также о возобновлении прямого военного диалога между США и РФ с целью поиска путей прекращения конфликта.

