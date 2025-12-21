Трамп упомянут в новых файлах Эпштейна: знакомился с 14-летней девочкой

Отмечается, что соответствующий эпизод описан в гражданском иске 2020 года, поданном против наследников Эпштейна и Гислейн Максвелл.

Согласно материалам дела, события могли произойти в 1990-х годах. Эпштейн якобы локтем толкнул Трампа и шутливо поинтересовался, понравилась ли ему встреча с несовершеннолетней.

В ответ Трамп, как сказано в файлах, улыбнулся и кивнул, после чего оба мужчины рассмеялись. По словам девушки, она тогда смутилась, однако была слишком юной, чтобы осознать причину такой реакции.

Истица также заявляет, что Эпштейн в течение многих лет издевался над ней и оказывал психологическое давление. В то же время никаких обвинений непосредственно против Трампа она не выдвигает.

Президент США отрицает любые правонарушения. По его словам, Эпштейн много лет был его другом, однако они поссорились примерно в 2004 году - за два года до первого ареста финансиста.

Упоминания Трампа в файлах Эпштейна и на фотографиях, обнародованных на днях, минимальное.

В то же время заместитель генерального прокурора Тодд Бланш отметил, что "несколько сотен тысяч" страниц документов еще не обнародованы.