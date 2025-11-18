Палата представителей США почти единогласно поддержала раскрытие "файлов Эпштейна"
Палата представителей США проголосовала за законопроект, который обязывает Минюст раскрыть все материалы расследования по делу скандального Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
427 членов Палаты представителей поддержали законопроект, и только один был против. Речь о республиканце Клее Хиггинсе.
Хиггинс считает, что такая инициатива может навредить невиновным людям.
"Он перечеркивает 250 лет работы системы уголовного правосудия в Америке. В нынешнем виде этот законопроект раскрывает информацию и наносит ущерб тысячам невиновных людей - свидетелям, людям, предоставлявшим алиби, членам семей и так далее", - отметил он.
Также республиканец добавил, что поддержит инициативу, если Сенат внесет правки, чтобы защитить жертв преступлений Эпштейна и других американцев, которые были упомянуты в материалах дела.
В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что обсудил с лидером большинства в Сенате Джоном Туном возможность внесения правок после принятия документа в Палате, чтобы лучше защитить пострадавших.
Скандал вокруг "файлов Эпштейна"
Напомним, в США вспыхнул новый виток скандала вокруг дела миллиардера Джеффри Эпштейна после публикации более 20 тысяч страниц материалов Комитетом по надзору Палаты представителей.
Документы содержат многочисленные упоминания президента Дональда Трампа, что создало для него серьезные имиджевые проблемы.
Обнародованные письма включают упоминания о встречах Трампа с Эпштейном, комментарии о его поведении и критические оценки его характера. Эти фрагменты стали основой для новых спекуляций, несмотря на заявления Белого дома о том, что материалы ничего не доказывают.
