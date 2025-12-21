Трамп згаданий у нових файлах Епштейна: знайомився з 14-річною дівчинкою

Зазначається, що відповідний епізод описаний у цивільному позові 2020 року, поданому проти спадкоємців Епштейна та Гіслейн Максвелл.

Згідно з матеріалами справи, події могли відбутися у 1990-х роках. Епштейн нібито ліктем штовхнув Трампа та жартівливо поцікавився, чи сподобалася йому зустріч із неповнолітньою.

У відповідь Трамп, як сказано в файлах, усміхнувся й кивнув, після чого обидва чоловіки розсміялися. За словами дівчини, вона тоді зніяковіла, однак була надто юною, щоб усвідомити причину такої реакції.

Позивачка також заявляє, що Епштейн протягом багатьох років знущався з неї та чинив психологічний тиск. Водночас жодних обвинувачень безпосередньо проти Трампа вона не висуває.

Президент США заперечує будь-які правопорушення. За його словами, Епштейн багато років був його другом, однак вони посварилися приблизно у 2004 році - за два роки до першого арешту фінансиста.

Згадки Трампа у файлах Епштейна і на фотографіях, оприлюднених днями, мінімальна.

Водночас заступник генерального прокурора Тодд Бланш зазначив, що "кілька сотень тисяч" сторінок документів ще не оприлюднені.