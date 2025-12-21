Трамп згаданий у нових файлах Епштейна: знайомився з 14-річною дівчинкою

У нових оприлюднених матеріалах у справі Джеффрі Епштейна фігурує ім’я президента США Дональда Трампа. У документах ідеться про знайомство Трампа з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та Міністерство юстиції США.
Зазначається, що відповідний епізод описаний у цивільному позові 2020 року, поданому проти спадкоємців Епштейна та Гіслейн Максвелл.
Згідно з матеріалами справи, події могли відбутися у 1990-х роках. Епштейн нібито ліктем штовхнув Трампа та жартівливо поцікавився, чи сподобалася йому зустріч із неповнолітньою.
У відповідь Трамп, як сказано в файлах, усміхнувся й кивнув, після чого обидва чоловіки розсміялися. За словами дівчини, вона тоді зніяковіла, однак була надто юною, щоб усвідомити причину такої реакції.
Позивачка також заявляє, що Епштейн протягом багатьох років знущався з неї та чинив психологічний тиск. Водночас жодних обвинувачень безпосередньо проти Трампа вона не висуває.
Президент США заперечує будь-які правопорушення. За його словами, Епштейн багато років був його другом, однак вони посварилися приблизно у 2004 році - за два роки до першого арешту фінансиста.
Згадки Трампа у файлах Епштейна і на фотографіях, оприлюднених днями, мінімальна.
Водночас заступник генерального прокурора Тодд Бланш зазначив, що "кілька сотень тисяч" сторінок документів ще не оприлюднені.
Нагадаємо, 10 грудня суд в США ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів розслідування справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість файлів Епштейна.
Раніше матеріали розслідування за законом вважалися остаточно закритими. У серпні суд відхилив запит Міністерства юстиції на їх розкриття.
Проте через Закон про прозорість файлів Епштейна та зростаючий суспільний інтерес до можливих зв’язків між Епштейном та впливовими людьми, питання оприлюднення матеріалів стало актуальним.
Справу розпочали у 2005 році. Розслідування виявило понад 50 неповнолітніх, які отримували від мільярдера гроші за сексуальні послуги у період 2002-2005 років.
Епштейн помер у федеральній в’язниці у 2019 році, офіційна версія - самогубство. Проте обставини його смерті залишаються загадкою - існує версія, що його могли ліквідувати через небезпечні знання.
19 грудня Міністерство юстиції США розпочало публікацію нового великого масиву файлів, пов’язаних із фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Матеріали містять свідчення, угоди про імунітет, внутрішні розслідування та фотографії, що можуть пролити світло на його зв’язки з впливовими особами.
За даними Мін’юсту, загальний обсяг документів може сягати сотень тисяч сторінок. Перший етап публікації вже стартував, наступні частини очікуються протягом тижнів.
Раніше ми писали про скандал, який спалахнув у США навколо справи Епштейна. Нові оприлюднені документи містять численні згадки президента США Дональда Трампа.