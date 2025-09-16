RU

Трамп: Зеленскому придется заключить сделку

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен будет заключить сделку, чтобы завершить войну РФ против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, что он скажет Зеленскому, если встретится с ним в Нью-Йорке, где с 22 по 30 сентября  пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. 

"Ему придется начинать действовать и заключить сделку. Ему придется заключить сделку. Зеленскому придется заключить сделку. А Европе нужно перестать покупать нефть у России", - заявил Трамп. 

Также он добавил, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин ненавидят друг друга.

"И похоже, что мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть в комнате вместе. Там огромная ненависть", - считает американский лидер. 

Он также похвастался, что встреча с Путиным на Аляске "многого достигла". 

Путин не хочет мира

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом массированные удары России по мирным городам Украины лишь усилились. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обращал внимание, что такие атаки свидетельствуют о том, что Россия не готова к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял, что готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку только такой формат переговоров может приблизить мир.

В свою очередь глава Кремля также заявлял о якобы готовности встретиться, но никакой конкретики со стороны Москвы пока нет.

