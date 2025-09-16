Трамп: Зеленскому придется заключить сделку

У Трампа спросили, что он скажет Зеленскому, если встретится с ним в Нью-Йорке, где с 22 по 30 сентября пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Ему придется начинать действовать и заключить сделку. Ему придется заключить сделку. Зеленскому придется заключить сделку. А Европе нужно перестать покупать нефть у России", - заявил Трамп.

Также он добавил, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин ненавидят друг друга.

"И похоже, что мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть в комнате вместе. Там огромная ненависть", - считает американский лидер.

Он также похвастался, что встреча с Путиным на Аляске "многого достигла".