Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

У Трампа запитали, що він скаже Зеленському, якщо зустрінеться з ним у Нью-Йорку, де з 22 до 30 вересня відбудеться тиждень високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Йому доведеться починати діяти й укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії", - заявив Трамп.

Також він додав, що Зеленський і російський диктатор Володимир Путін ненавидять один одного.

"І схоже, що мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть сидіти в кімнаті разом. Там величезна ненависть", - вважає американський лідер.

Він також похвалився, що зустріч із Путіним на Алясці "багато чого досягла".