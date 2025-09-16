Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен буде укласти угоду, щоб завершити війну РФ проти України.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа запитали, що він скаже Зеленському, якщо зустрінеться з ним у Нью-Йорку, де з 22 до 30 вересня відбудеться тиждень високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН.
"Йому доведеться починати діяти й укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії", - заявив Трамп.
Також він додав, що Зеленський і російський диктатор Володимир Путін ненавидять один одного.
"І схоже, що мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть сидіти в кімнаті разом. Там величезна ненависть", - вважає американський лідер.
Він також похвалився, що зустріч із Путіним на Алясці "багато чого досягла".
Нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом масовані удари Росії по мирних містах України лише посилилися. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звертав увагу, що такі атаки свідчать про те, що Росія не готова до миру.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово повторював, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки тільки такий формат переговорів може наблизити мир.
Зі свого боку очільник Кремля також заявляв про нібито готовність зустрітися, але жодної конкретики з боку Москви поки що немає.