Усиление атак после встречи Путина и Трампа показывает, что РФ не готова к миру, - Сикорский
Россия после встречи диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа усилила удары по Украине. Это доказывает, что Москва не хочет мира.
Об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент РБК-Украина.
"Усиление российских атак после саммита на Аляске показывает, что Москва не готова к построению мира. Не готова принять прекращение огня, на которое готова Украина", - отметил Сикорский.
Он отметил, что полякам жалко видеть то, как невинный народ Украины продолжает страдать.
"Но мы не оставим наших союзников и поэтому готовы расширить наше сотрудничество", - заверил министр.
Усиление ударов России
Напомним, после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Россия возобновила регулярные массированные удары по Украине.
В частности, атаки россиян неоднократно приводили к гибели мирных украинцев.
Так, в ночь на 28 августа оккупанты ударили по жилому дому в Киеве, в результате которого погибли более 20 человек.
Также недавно оккупанты ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Враг атаковал локацию, где пенсионерам выдавали пенсии. Погибли десятки людей.