Усиление атак после встречи Путина и Трампа показывает, что РФ не готова к миру, - Сикорский

Пятница 12 сентября 2025
UA EN RU
Усиление атак после встречи Путина и Трампа показывает, что РФ не готова к миру, - Сикорский Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия после встречи диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа усилила удары по Украине. Это доказывает, что Москва не хочет мира.

Об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Усиление российских атак после саммита на Аляске показывает, что Москва не готова к построению мира. Не готова принять прекращение огня, на которое готова Украина", - отметил Сикорский.

Он отметил, что полякам жалко видеть то, как невинный народ Украины продолжает страдать.

"Но мы не оставим наших союзников и поэтому готовы расширить наше сотрудничество", - заверил министр.

Усиление ударов России

Напомним, после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Россия возобновила регулярные массированные удары по Украине.

В частности, атаки россиян неоднократно приводили к гибели мирных украинцев.

Так, в ночь на 28 августа оккупанты ударили по жилому дому в Киеве, в результате которого погибли более 20 человек.

Также недавно оккупанты ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Враг атаковал локацию, где пенсионерам выдавали пенсии. Погибли десятки людей.

