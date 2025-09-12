Усиление атак после встречи Путина и Трампа показывает, что РФ не готова к миру, - Сикорский

Россия после встречи диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа усилила удары по Украине. Это доказывает, что Москва не хочет мира.

Об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент РБК-Украина .

"Усиление российских атак после саммита на Аляске показывает, что Москва не готова к построению мира. Не готова принять прекращение огня, на которое готова Украина", - отметил Сикорский.

Он отметил, что полякам жалко видеть то, как невинный народ Украины продолжает страдать.

"Но мы не оставим наших союзников и поэтому готовы расширить наше сотрудничество", - заверил министр.