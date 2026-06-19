Россия могла бы завершить войну в Украине в первый же день, если бы российский генерал не допустил одну ошибку.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios.
Он отметил, что война должна была закончиться очень быстро, поскольку у российского диктатора Владимира Путина, по словам Трампа, были сотни танков, которые направлялись в Киев по шоссе.
"Шоссе, бетонное, очень хорошее, твердое как скала, прямо в Киев. И примерно на полпути он бы добрался туда за три часа, двигаясь со скоростью 80 км/ч, что примерно соответствует максимальной скорости танка", - сказал президент США.
Однако, добавил Трамп, этого не произошло, поскольку российский генерал решил направить танки оккупантов через поля, и они застряли в грязи, так как за несколько дней до этого прошел рекордный ливень.
Украинские военные, по словам американского лидера, уничтожили все танки россиян "Джавелинами", которые, отметил Трамп, он предоставил Киеву раньше.
"Они застряли в болоте, почти как в сыпучих песках. Это была грязь, как сыпучие пески. Они не могли двигаться", - сказал он.
По словам президента США, если бы российские танки направлялись по шоссе в Киев, они добрались бы до украинской столицы за четыре часа.
"Эта война закончилась бы за один день. Это было четыре с половиной года назад. Это была огромная ошибка. И вот генерал решил вместо дороги через шоссе идти через поле", - отметил Трамп.
Напомним, после атаки украинских сил на Московский НПЗ президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан РФ оказывать влияние на диктатора, если они стремятся положить конец последствиям войны, развязанной Кремлем.
Отметим, что глава государства указал, что, по имеющейся информации, более половины россиян выступает за прекращение боевых действий. В то же время он подчеркнул, что население России осознает отсутствие значительных достижений оккупантов на поле боя.