Трамп удивил заявлением о войне в Украине: закончилась бы за день, если бы не ужасная ошибка

Он отметил, что война должна была закончиться очень быстро, поскольку у российского диктатора Владимира Путина, по словам Трампа, были сотни танков, которые направлялись в Киев по шоссе.

"Шоссе, бетонное, очень хорошее, твердое как скала, прямо в Киев. И примерно на полпути он бы добрался туда за три часа, двигаясь со скоростью 80 км/ч, что примерно соответствует максимальной скорости танка", - сказал президент США.

Однако, добавил Трамп, этого не произошло, поскольку российский генерал решил направить танки оккупантов через поля, и они застряли в грязи, так как за несколько дней до этого прошел рекордный ливень.

Украинские военные, по словам американского лидера, уничтожили все танки россиян "Джавелинами", которые, отметил Трамп, он предоставил Киеву раньше.

"Они застряли в болоте, почти как в сыпучих песках. Это была грязь, как сыпучие пески. Они не могли двигаться", - сказал он.

По словам президента США, если бы российские танки направлялись по шоссе в Киев, они добрались бы до украинской столицы за четыре часа.

"Эта война закончилась бы за один день. Это было четыре с половиной года назад. Это была огромная ошибка. И вот генерал решил вместо дороги через шоссе идти через поле", - отметил Трамп.