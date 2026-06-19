Росія могла б завершити війну в Україні у перший же день, якби російський генерал не допустив однієї помилки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Axios.
Він зазначив, що війна мала закінчитися дуже швидко, оскільки у російського диктатора Володимира Путіна, за словами Трампа, були сотні танків, які прямували до Києва по шосе.
"Шосе, бетонне, дуже хороше, тверде як скеля, прямо до Києва. І приблизно на півдорозі він би дістався туди за три години, рухаючись зі швидкістю 80 км/год, що приблизно відповідає максимальній швидкості танка", - сказав президент США.
Проте, додав Трамп, цього не сталося, оскільки російський генерал вирішив направити танки окупантів через поля і вони застрягли у багнюці, оскільки за кілька днів до цього була рекордна злива.
Українські військові, за словами американського лідера, знищили всі танки росіян "Джавелінами", які, наголосив Трамп, він надав Києву раніше.
"Вони застрягли в болоті, майже як у сипучих пісках. Це був бруд, як сипучі піски. Вони не могли рухатися", - сказав він.
За словами президента США, якби російські танки прямували по шосе до Києва, вони дісталися б української столиці за чотири години.
"Ця війна закінчилася б за один день. Це було чотири з половиною роки тому. Це була величезна помилка. І ось генерал вирішив замість дороги через шосе йти через поле", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, після атаки українських сил на Московський НПЗ президент України Володимир Зеленський закликав громадян РФ впливати на диктатора, якщо вони прагнуть покласти край наслідкам війни, яку розв'язав Кремль.
Зазначимо, глава держави зазначив, що, за наявною інформацією, понад половина росіян виступає за завершення бойових дій. Водночас він підкреслив, що населення Росії усвідомлює відсутність значних досягнень окупантів на полі бою.