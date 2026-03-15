Трамп: я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что он удивлен тем фактом, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
В ходе телефонного интервью была затронута тема ослабления санкций против РФ, чтобы стабилизировать цены на нефть. Однако во время вопроса о критике со стороны некоторых иностранных лидеров по поводу отмены санкций, Трамп не стал прямо отвечать, и вместо этого заговорил о Зеленском.
По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет мирной сделки, а украинский лидер якобы нет.
"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке... С Зеленским гораздо сложнее договориться", - сказал Трамп.
Напомним, недавно Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. Он утверждает, что Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.
При этом сам Владимир Зеленский говорил, что Украине нужен мир с Путиным вне зависимости от личной неприязни к нему. Он подчеркнул, что это конкретная договоренность, которая дает возможность жить.
Отметим, что с начала года Украина, США и РФ провели уже три раунда мирных переговоров. Четвертый чуть ли уже не финальный должен был состоятся в конце февраля или начале марта, но он откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. По последним заявлением Зеленского, США предложили провести переговоры в Америке, но РФ отказалась, предложив Турцию или Швейцарию.