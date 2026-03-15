Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп: я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мир

01:50 15.03.2026 Вс
2 мин
Очередная критика Украины и восхваление Путина?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он удивлен тем фактом, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Читайте также: Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"

В ходе телефонного интервью была затронута тема ослабления санкций против РФ, чтобы стабилизировать цены на нефть. Однако во время вопроса о критике со стороны некоторых иностранных лидеров по поводу отмены санкций, Трамп не стал прямо отвечать, и вместо этого заговорил о Зеленском.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет мирной сделки, а украинский лидер якобы нет.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке... С Зеленским гораздо сложнее договориться", - сказал Трамп.

Мирные переговоры

Напомним, недавно Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. Он утверждает, что Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.

При этом сам Владимир Зеленский говорил, что Украине нужен мир с Путиным вне зависимости от личной неприязни к нему. Он подчеркнул, что это конкретная договоренность, которая дает возможность жить.

Отметим, что с начала года Украина, США и РФ провели уже три раунда мирных переговоров. Четвертый чуть ли уже не финальный должен был состоятся в конце февраля или начале марта, но он откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. По последним заявлением Зеленского, США предложили провести переговоры в Америке, но РФ отказалась, предложив Турцию или Швейцарию.

Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине