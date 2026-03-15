Трамп: я здивований, що Зеленський не хоче укладати мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що він здивований тим фактом, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
Під час телефонного інтерв'ю було порушено тему ослаблення санкцій проти РФ, щоб стабілізувати ціни на нафту. Однак під час запитання про критику з боку деяких іноземних лідерів з приводу скасування санкцій, Трамп не став прямо відповідати, і замість цього заговорив про Зеленського.
За його словами, глава Кремля Володимир Путін хоче мирної угоди, а український лідер нібито ні.
"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий до угоди... Із Зеленським набагато складніше домовитися", - сказав Трамп.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп укотре заявив, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. Він стверджує, що Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.
При цьому сам Володимир Зеленський говорив, що Україні потрібен мир із Путіним незалежно від особистої неприязні до нього. Він підкреслив, що це конкретна домовленість, яка дає можливість жити.
Зазначимо, що з початку року Україна, США і РФ провели вже три раунди мирних переговорів. Четвертий мало не вже не фінальний мав відбутися наприкінці лютого або на початку березня, але він відкладається через війну на Близькому Сході. За останньою заявою Зеленського, США запропонували провести переговори в Америці, але РФ відмовилася, запропонувавши Туреччину або Швейцарію.