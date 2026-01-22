Трамп может предложить по миллиону жителям Гренландии за присоединение к США, - Daily Mail
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласовал "рамки будущего соглашения" по контролю над Гренландией. Также известно, что он намерен предложить жителям острова деньги за согласие на присоединение к Штатам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Стоит отметить, что Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Затем стало известно об отмене пошлин США для ряда европейских стран и новые планы касаемо Гренландии.
А именно Daily Mail пишет, что Трамп рассматривает возможность предложить жителям Гренландии (население 57 000 человек) по 1 миллиону долларов каждому - 750 000 фунтов стерлингов или 850 000 евро - если они проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам.
Отметим, что минувшей ночью военные офицеры НАТО обсуждали соглашение, согласно которому Дания уступит США "небольшие участки гренландской" территории, где она сможет строить военные базы.
По данным The New York Times, чиновники сравнили это предложение с военными базами Великобритании на Кипре, которые считаются суверенными британскими территориями.
Трамп заявил журналистам, что это "наиболее долгосрочное соглашение". Когда его спросили, на какой срок, он ответил:
"Бесконечно. Нет ограничений по времени. Это соглашение навсегда", - подытожил американский лидер.
Трамп хочет Гренландию для США
Как известно, Трамп после спецоперации в Венесуэле стал заявлять о том, что Штатам очень нужна Гренландия. Остров, по его мнению, окружен подводными лодками Китая и РФ, поэтому Гренландия нужна Америке в целях национальной безопасности, утверждал глава Белого дома.
Однако ни Дания, которая находится в союзе с автономной Гренландией, ни сама власть острова не согласилась на предложение Трампа присоединится к Штатам.
Президент США не исключал даже военного сценария касаемо Гренландии, но затем решил давить экономически - пошлинами европейским странам, которые не согласны на контроль США над арктическим островом.
Хотя некоторые предрекали даже распад НАТО на фоне происходящего с Гренландией, 22 января Трамп провел переговоры с генсеком Альянса Марком Рютте, который согласен с американским лидером насчет безопасности в Арктике и потенциальных угроз со стороны России и КНР.
Трамп в свою очередь заявил, что передумал насчет пошлин для ряда европейских стран, так как нашелся путь решения спора насчет Гренландии - сделка с Альянсом.