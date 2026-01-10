"Если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят": Трамп объяснил намерения относительно Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены "что-то сделать с Гренландией", иначе ее захватят Россия или Китай, а Вашингтон не хочет иметь таких соседей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
У Трампа спросили, сколько денег он планирует дать жителям Гренландии, чтобы они согласились на переход автономии под собственность США - у главы Белого дома рассматривали и такой вариант (речь шла о 100 тысячах долларов в одни руки). Президент США ответил следующее:
"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не хотим иметь в качестве соседей РФ или КНР", - сказал американский лидер.
Он также добавил, что стремится к соглашению простым способом, впрочем, если не удастся этого сделать, Штаты будут готовы пойти сложным путем.
Еще Трамп подчеркнул, что является поклонником Дании, которая "была доброй к нему", но "тот факт, что 500 лет назад там высадился корабль, не означает, что они владеют этой землей".
"Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию, а именно это они и сделают, если мы ничего не сделаем. Мы что-то сделаем с Гренландией - или по-хорошему, или по-плохому", - подытожил американский лидер.
Планы Трампа на Гренландию
Напомним, Дональд Трамп допускает "возвращение" Гренландии даже ценой распада НАТО. Альянс, по его словам, мало эффективен без ведущей роли США.
Как известно, Трамп начал говорить о Гренландии после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро. В Дании, в состав которой входит Гренландия в статусе автономии, ответили на посягательство Штатов на остров.
Премьер Дании Метте Фредериксен призвала главу Белого дома Дональда Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии.