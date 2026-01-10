"Если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят": Трамп объяснил намерения относительно Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены "что-то сделать с Гренландией", иначе ее захватят Россия или Китай, а Вашингтон не хочет иметь таких соседей.

У Трампа спросили, сколько денег он планирует дать жителям Гренландии, чтобы они согласились на переход автономии под собственность США - у главы Белого дома рассматривали и такой вариант (речь шла о 100 тысячах долларов в одни руки). Президент США ответил следующее:

"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не хотим иметь в качестве соседей РФ или КНР", - сказал американский лидер.

Он также добавил, что стремится к соглашению простым способом, впрочем, если не удастся этого сделать, Штаты будут готовы пойти сложным путем.

Еще Трамп подчеркнул, что является поклонником Дании, которая "была доброй к нему", но "тот факт, что 500 лет назад там высадился корабль, не означает, что они владеют этой землей".

"Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию, а именно это они и сделают, если мы ничего не сделаем. Мы что-то сделаем с Гренландией - или по-хорошему, или по-плохому", - подытожил американский лидер.