Трамп заявил, что "выиграет войну" в Иране и назвал ключевые успехи армии США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выиграет войну против Ирана, а военным США удалось уничтожить ключевые компоненты армии противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США в Truth Social.
"Я выигрываю войну, с очень большим преимуществом, дела идут очень хорошо, но если вы читаете фейковые новости в New York Times, абсолютно ужасный и отвратительный Wall Street Journal или, к счастью, почти обанкротившийся Washington Post, вы бы действительно подумали, что мы проигрываем войну", - отметил Трамп.
По его словам, Иран растерян, потому что осознает, что их флот полностью уничтожен, их ВВС перешли на темные взлетно-посадочные полосы, у них нет противоракетных или противосамолетных комплексов, к тому же блокада полностью уничтожает Иран.
"Они теряют 500 млн долларов в день, что является неприемлемой цифрой даже в краткосрочной перспективе. Антиамериканские СМИ, распространяющие фейковые новости, болеют за победу Ирана, но этого не произойдет", - добавил президент США.
Что предшествовало
Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс утром отправился в Исламабад для участия в экстренных мирных переговорах с представителями Ирана. Переговоры были под угрозой срыва из-за внутренних конфликтов в иранской верхушке.
Переговоры были под угрозой срыва из-за Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Силовики требовали занять максимально жесткую позицию. Со своей стороны, представители Пакистана, Египта и Турции часами призывали Тегеран не упускать шанс на переговоры.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил "взрывом бомб" после 21 апреля, если не будет достигнуто соглашение между странами. Именно этого числа заканчивается прекращение огня.
Тегеран в свою очередь заявил, что не признает никаких ультиматумов Вашингтона и не будет передавать свой обогащенный уран американской стороне или любой другой стране.