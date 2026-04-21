Трамп заявил, что "выиграет войну" в Иране и назвал ключевые успехи армии США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США в Truth Social .

"Я выигрываю войну, с очень большим преимуществом, дела идут очень хорошо, но если вы читаете фейковые новости в New York Times, абсолютно ужасный и отвратительный Wall Street Journal или, к счастью, почти обанкротившийся Washington Post, вы бы действительно подумали, что мы проигрываем войну", - отметил Трамп.

По его словам, Иран растерян, потому что осознает, что их флот полностью уничтожен, их ВВС перешли на темные взлетно-посадочные полосы, у них нет противоракетных или противосамолетных комплексов, к тому же блокада полностью уничтожает Иран.

"Они теряют 500 млн долларов в день, что является неприемлемой цифрой даже в краткосрочной перспективе. Антиамериканские СМИ, распространяющие фейковые новости, болеют за победу Ирана, но этого не произойдет", - добавил президент США.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс утром отправился в Исламабад для участия в экстренных мирных переговорах с представителями Ирана. Переговоры были под угрозой срыва из-за внутренних конфликтов в иранской верхушке.

Переговоры были под угрозой срыва из-за Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Силовики требовали занять максимально жесткую позицию. Со своей стороны, представители Пакистана, Египта и Турции часами призывали Тегеран не упускать шанс на переговоры.