Трамп заявил, что соглашение с Гренландией почти согласовано

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки якобы уже почти согласовано.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности", сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.

 

Посягательство Трампа на Гренландию

Напомним, ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении США купить остров за 700 млрд долларов.

Американский президент обосновывает это стратегической необходимостью, утверждая, что Дания не способна защитить регион от "окружения" флотами России и Китая.

Сейчас стороны ведут переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее сувернитет. США и Копенгаген, а также представители острова пытаются договориться об усилении обороны в Арктике, что волновало Трампа и якобы именно это стало причиной его посягательств на территорию.

Эти заявления вызвали беспокойство в Европе и среди союзников по НАТО, которые подчеркивали необходимость уважения территориальной целостности Дании и избежания конфронтации в арктическом регионе.

