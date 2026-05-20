Новая война Трампа? Почему Белый дом готовит удар по Кубе и при чем здесь Украина

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратил внимание на Кубу. И на этот раз угроза для острова, где до сих пор "строят социализм", может быть реальнее, чем раньше.

РБК-Украина рассказывает, почему США готовят нападение на Кубу и каковы шансы, что интервенция таки состоится.

Главное: Угроза вторжения: Администрация Дональда Трампа серьезно обсуждает сценарий военного нападения на Кубу.

Администрация Дональда Трампа серьезно обсуждает сценарий военного нападения на Кубу. Электоральные причины: Белому дому нужна быстрая победа из-за риска разгрома республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.

Белому дому нужна быстрая победа из-за риска разгрома республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. Экономическая блокада: С января Вашингтон ввел морскую и энергетическую блокаду острова, провоцируя трудности в ее экономике.

С января Вашингтон ввел морскую и энергетическую блокаду острова, провоцируя трудности в ее экономике. Обратный эффект: Агрессивное давление США заставляет Кубу усиливать военное сотрудничество с РФ и Ираном, создавая новую угрозу у американских границ.

Дональд Трамп до сих пор не смог завершить ни агрессию России против Украины, ни собственную войну против Ирана, но уже планирует нападение на Кубу. Такой сценарий сейчас вполне серьезно обсуждают в Белом доме.

По данным Politico, несколько месяцев назад в администрации США делали ставку преимущественно на санкции и экономическое давление в отношении Кубы, но сейчас настроения изменились из-за целого ряда факторов.

Пережиток Холодной войны

Куба – это остров в Карибском море недалеко от берегов США. Долгое время там царил проамериканский режим, а сама страна была хабом для отмывания средств мафии и игорного бизнеса, ориентированного на США.

В 1959 году власть на острове захватили повстанцы-коммунисты во главе с Фиделем Кастро и Че Геварой. Формально коммунистический режим на Кубе пережил распад Советского Союза и сохраняется до сих пор.

Впрочем, так же как в Китае или Вьетнаме, тамошняя власть пережила ряд трансформаций – после ухода Фиделя Кастро в 2006 году и его брата Рауля через два года после. Глубокий кризис заставил новую власть пойти на беспрецедентные для ортодоксальных коммунистов шаги.

В 2021 году на острове наконец легализовали малый и средний частный бизнес, а также частично открыли внутренний рынок для иностранных инвестиций, в частности из Китая и России.

Сегодня кубинский режим является классической авторитарной однопартийной диктатурой, где Компартия прочно контролирует политическую жизнь, а силовики и армия – ключевые финансовые потоки и туристические активы страны.

Почему Трамп угрожает Кубе

Команда Трампа оживилась на кубинском направлении по нескольким причинам. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас, по опросам, республиканцев ждет разгром из-за целого ряда просчетов Трампа – как минимум, Палату представителей республиканцы потеряют точно, рискуют проиграть и Сенат.

Чтобы поправить положение своей партии, Трампу нужно продемонстрировать быструю, яркую и убедительную победу. Собственно, для этого Куба подходит как нельзя лучше.

К тому же радикальный курс против Гаваны традиционно гарантирует Трампу тотальную поддержку со стороны состоятельной и политически активной кубинской диаспоры во Флориде – ключевом для республиканцев штате.

Вместе с тем, для Трампа это является частью более широкой доктрины возвращения лидерства США в Западном полушарии и вытеснения оттуда влияния Китая. В рамках этой стратегии в начале января Вашингтон провел операцию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Кроме того, США начали кампанию по вытеснению китайского влияния вокруг Панамского канала. А Куба в этом пазле рассматривается просто как еще одно направление.

Существуют также субъективные факторы. Главным лоббистом активности против Кубы является госсекретарь США Марко Рубио – этнический кубинец и ярый антикоммунист.

Ответ Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможная атака США против его страны приведет к "кровавой бойне" с непредсказуемыми последствиями.

"Куба не представляет никакой угрозы, а также не имеет агрессивных планов или намерений против любой страны. Она не имеет никаких намерений против США и никогда не имела, и правительство этой страны это хорошо знает", – написал он в соцсети Х.

При этом Гавана уже развернула масштабную подготовку к обороне. На фоне угрозы вторжения руководство страны объявило всеобщую мобилизацию.

Более 6 миллионов кубинцев подписали официальные обязательства по защите родины по советской концепции "Войны всего народа". Она предусматривает превращение каждого гражданского объекта в пункт сопротивления.

Руководство страны делает ставку на асимметричный ответ. Кубинские военные активно изучают опыт Тегерана. В Гаване уже зафиксировано присутствие иранских военных советников.

Более того, кубинский генералитет использует опыт около 5 тысяч своих граждан, которые были рекрутированы в российскую армию и прошли школу современной дроновой войны в Украине. Этот опыт Гавана планирует применить в случае столкновения со Штатами.

При этом, контакты между США и Кубой не прекращаются. На прошлой неделе тайный визит в Гавану совершил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Его целью были переговоры с кубинскими силовыми структурами и спецслужбами.

По данным Financial Times, Рэтклифф выдвинул ультиматум: прекратить транзит власти и свернуть сотрудничество с Россией и Ираном в обмен на снятие санкций. Кубинская сторона ультиматум отвергла.

В то же время на острове начался гуманитарный кризис. Он вызван тем, что начиная с января Вашингтон ввел против Кубы морскую и энергетическую блокаду. В стране полностью иссякли запасы дизеля и мазута, остановились нефтеперерабатывающие заводы, а энергосеть пережила серию блэкаутов.

Также в начале мая Вашингтон ввел сокрушительные санкции против GAESA – гигантского кубинского военного конгломерата, который контролирует до 70% экономики страны. Важно, что новые санкции являются вторичными. То есть США теперь наказывают любые иностранные компании третьих стран, которые торгуют с Кубой.

Основные сценарии

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько далеко готов зайти Белый дом в стремлении получить электоральные баллы. В американских медиа фигурируют три основных сценария, для каждого из которых Вашингтон уже готовит соответствующую почву:

Удушение через блокаду. Это продолжение текущей стратегии Трампа. США не решаются на прямое военное столкновение, но усиливают морскую и энергетическую блокаду.

Расчет в этом случае прост: из-за тотального блэкаута, дефицита лекарств и голода кубинское общество должно взорваться изнутри, что приведет к падению режима без единого выстрела со стороны США.

Точечные удары. Этот сценарий активируется, если Трампу понадобится быстрая и эффектная картинка победы для американских телеканалов.

Пентагон может нанести ограниченные авиационные и ракетные удары по ключевым военным объектам Кубы – центрам связи, базам снабжения или инфраструктуре спецслужб. Это позволит Белому дому заявить о "наказании диктатуры" и избежать наземной операции.

Полномасштабное вторжение. Наиболее радикальный вариант, который предусматривает морскую десантную операцию и полную смену власти в Гаване. Однако этот шаг несет для США колоссальные риски.

Обещанная Кубой партизанская "Война всего народа" грозит Вашингтону затяжным конфликтом с большими потерями прямо у себя на "заднем дворе".

Главный вопрос заключается в том, что именно станет триггером для запуска этого сценария. Очевидно, что в качестве формального повода для нападения Белый дом может использовать тему угрозы для национальной безопасности США. И его контуры уже очертились.

На днях издание Axios со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Куба накопила более 300 боевых дронов, полученных от России и Ирана.

Вашингтон уже начинает раскручивать тезис о том, что эти беспилотники представляют прямую угрозу для базы США в Гуантанамо, американских военных кораблей или даже городов в штате Флорида. Следовательно, любой инцидент в Карибском море может быть трактован как переход "красной линии".

Кубинская кампания Трампа – это попытка быстро компенсировать неудачи на других фронтах. Белый дом не сумел завершить российскую агрессию против Украины или войну с Ираном, поэтому ищет слабую жертву прямо под боком, чтобы продемонстрировать избирателям решительную победу.

Однако, тем самым Вашингтон загоняет Гавану в угол и заставляет ее искать защиты у Москвы и Тегерана. Из-за этого США рискуют собственноручно создать еще один кризис, уже у собственных границ.

Вопрос-ответ (FAQ)

– Почему Дональд Трамп планирует военную операцию против Кубы?

– Главной причиной является попытка Белого дома повысить рейтинги республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре 2026 года на фоне внутренних просчетов.

Также этот шаг является частью более широкой стратегии США по вытеснению китайского и российского влияния из Западного полушария. Кроме того, радикальный курс против Гаваны обеспечивает Трампу полную поддержку влиятельной кубинской диаспоры во Флориде.

– Как Куба готовится к возможному военному вторжению США?

– Власти страны объявили всеобщую мобилизацию и внедряют советскую оборонную концепцию "Войны всего народа", в рамках которой более 6 миллионов граждан подписали обязательство защищать страну, превращая гражданские объекты в точки сопротивления.

Кубинский генералитет также привлек иранских военных советников и перенимает опыт около 5 тысяч кубинцев, которые участвовали в войне в Украине в составе армии РФ и освоили современную тактику ведения дроновой войны.

– Какие сценарии действий США в отношении Кубы возможны?

– Можно выделить три варианта развития событий. Первый – экономическое удушение через усиление текущей морской блокады для провокации внутреннего социального взрыва.

Второй – нанесение точечных ракетных и авиационных ударов по центрам связи и базам спецслужб для быстрой медийной картинки победы.

Третий – полномасштабная десантная операция с полной сменой политического режима в Гаване, что несет высокие риски затяжной партизанской войны.