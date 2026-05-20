Новая война Трампа? Почему Белый дом готовит удар по Кубе и при чем здесь Украина

16:58 20.05.2026 Ср
8 мин
США, напав на Кубу, рискуют получить еще одну проблему у себя на "заднем дворе"
aimg Роман Кот
Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратил внимание на Кубу. И на этот раз угроза для острова, где до сих пор "строят социализм", может быть реальнее, чем раньше.

РБК-Украина рассказывает, почему США готовят нападение на Кубу и каковы шансы, что интервенция таки состоится.

Главное:

  • Угроза вторжения: Администрация Дональда Трампа серьезно обсуждает сценарий военного нападения на Кубу.
  • Электоральные причины: Белому дому нужна быстрая победа из-за риска разгрома республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.
  • Экономическая блокада: С января Вашингтон ввел морскую и энергетическую блокаду острова, провоцируя трудности в ее экономике.
  • Обратный эффект: Агрессивное давление США заставляет Кубу усиливать военное сотрудничество с РФ и Ираном, создавая новую угрозу у американских границ.

Фото: Обострение между США и Кубой (инфографика РБК-Украина)

Дональд Трамп до сих пор не смог завершить ни агрессию России против Украины, ни собственную войну против Ирана, но уже планирует нападение на Кубу. Такой сценарий сейчас вполне серьезно обсуждают в Белом доме.

По данным Politico, несколько месяцев назад в администрации США делали ставку преимущественно на санкции и экономическое давление в отношении Кубы, но сейчас настроения изменились из-за целого ряда факторов.

Пережиток Холодной войны

Куба – это остров в Карибском море недалеко от берегов США. Долгое время там царил проамериканский режим, а сама страна была хабом для отмывания средств мафии и игорного бизнеса, ориентированного на США.

В 1959 году власть на острове захватили повстанцы-коммунисты во главе с Фиделем Кастро и Че Геварой. Формально коммунистический режим на Кубе пережил распад Советского Союза и сохраняется до сих пор.

Впрочем, так же как в Китае или Вьетнаме, тамошняя власть пережила ряд трансформаций – после ухода Фиделя Кастро в 2006 году и его брата Рауля через два года после. Глубокий кризис заставил новую власть пойти на беспрецедентные для ортодоксальных коммунистов шаги.

В 2021 году на острове наконец легализовали малый и средний частный бизнес, а также частично открыли внутренний рынок для иностранных инвестиций, в частности из Китая и России.

Сегодня кубинский режим является классической авторитарной однопартийной диктатурой, где Компартия прочно контролирует политическую жизнь, а силовики и армия – ключевые финансовые потоки и туристические активы страны.

Почему Трамп угрожает Кубе

Команда Трампа оживилась на кубинском направлении по нескольким причинам. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас, по опросам, республиканцев ждет разгром из-за целого ряда просчетов Трампа – как минимум, Палату представителей республиканцы потеряют точно, рискуют проиграть и Сенат.

Чтобы поправить положение своей партии, Трампу нужно продемонстрировать быструю, яркую и убедительную победу. Собственно, для этого Куба подходит как нельзя лучше.

К тому же радикальный курс против Гаваны традиционно гарантирует Трампу тотальную поддержку со стороны состоятельной и политически активной кубинской диаспоры во Флориде – ключевом для республиканцев штате.

Вместе с тем, для Трампа это является частью более широкой доктрины возвращения лидерства США в Западном полушарии и вытеснения оттуда влияния Китая. В рамках этой стратегии в начале января Вашингтон провел операцию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Кроме того, США начали кампанию по вытеснению китайского влияния вокруг Панамского канала. А Куба в этом пазле рассматривается просто как еще одно направление.

Существуют также субъективные факторы. Главным лоббистом активности против Кубы является госсекретарь США Марко Рубио – этнический кубинец и ярый антикоммунист.

Ответ Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможная атака США против его страны приведет к "кровавой бойне" с непредсказуемыми последствиями.

"Куба не представляет никакой угрозы, а также не имеет агрессивных планов или намерений против любой страны. Она не имеет никаких намерений против США и никогда не имела, и правительство этой страны это хорошо знает", – написал он в соцсети Х.

При этом Гавана уже развернула масштабную подготовку к обороне. На фоне угрозы вторжения руководство страны объявило всеобщую мобилизацию.

Более 6 миллионов кубинцев подписали официальные обязательства по защите родины по советской концепции "Войны всего народа". Она предусматривает превращение каждого гражданского объекта в пункт сопротивления.

Улица в Гаване (Getty Images)

Руководство страны делает ставку на асимметричный ответ. Кубинские военные активно изучают опыт Тегерана. В Гаване уже зафиксировано присутствие иранских военных советников.

Более того, кубинский генералитет использует опыт около 5 тысяч своих граждан, которые были рекрутированы в российскую армию и прошли школу современной дроновой войны в Украине. Этот опыт Гавана планирует применить в случае столкновения со Штатами.

При этом, контакты между США и Кубой не прекращаются. На прошлой неделе тайный визит в Гавану совершил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Его целью были переговоры с кубинскими силовыми структурами и спецслужбами.

По данным Financial Times, Рэтклифф выдвинул ультиматум: прекратить транзит власти и свернуть сотрудничество с Россией и Ираном в обмен на снятие санкций. Кубинская сторона ультиматум отвергла.

В то же время на острове начался гуманитарный кризис. Он вызван тем, что начиная с января Вашингтон ввел против Кубы морскую и энергетическую блокаду. В стране полностью иссякли запасы дизеля и мазута, остановились нефтеперерабатывающие заводы, а энергосеть пережила серию блэкаутов.

Также в начале мая Вашингтон ввел сокрушительные санкции против GAESA – гигантского кубинского военного конгломерата, который контролирует до 70% экономики страны. Важно, что новые санкции являются вторичными. То есть США теперь наказывают любые иностранные компании третьих стран, которые торгуют с Кубой.

Основные сценарии

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько далеко готов зайти Белый дом в стремлении получить электоральные баллы. В американских медиа фигурируют три основных сценария, для каждого из которых Вашингтон уже готовит соответствующую почву:

Удушение через блокаду. Это продолжение текущей стратегии Трампа. США не решаются на прямое военное столкновение, но усиливают морскую и энергетическую блокаду.

Расчет в этом случае прост: из-за тотального блэкаута, дефицита лекарств и голода кубинское общество должно взорваться изнутри, что приведет к падению режима без единого выстрела со стороны США.

Точечные удары. Этот сценарий активируется, если Трампу понадобится быстрая и эффектная картинка победы для американских телеканалов.

Пентагон может нанести ограниченные авиационные и ракетные удары по ключевым военным объектам Кубы – центрам связи, базам снабжения или инфраструктуре спецслужб. Это позволит Белому дому заявить о "наказании диктатуры" и избежать наземной операции.

Полномасштабное вторжение. Наиболее радикальный вариант, который предусматривает морскую десантную операцию и полную смену власти в Гаване. Однако этот шаг несет для США колоссальные риски.

Обещанная Кубой партизанская "Война всего народа" грозит Вашингтону затяжным конфликтом с большими потерями прямо у себя на "заднем дворе".

Главный вопрос заключается в том, что именно станет триггером для запуска этого сценария. Очевидно, что в качестве формального повода для нападения Белый дом может использовать тему угрозы для национальной безопасности США. И его контуры уже очертились.

На днях издание Axios со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Куба накопила более 300 боевых дронов, полученных от России и Ирана.

Вашингтон уже начинает раскручивать тезис о том, что эти беспилотники представляют прямую угрозу для базы США в Гуантанамо, американских военных кораблей или даже городов в штате Флорида. Следовательно, любой инцидент в Карибском море может быть трактован как переход "красной линии".

Кубинская кампания Трампа – это попытка быстро компенсировать неудачи на других фронтах. Белый дом не сумел завершить российскую агрессию против Украины или войну с Ираном, поэтому ищет слабую жертву прямо под боком, чтобы продемонстрировать избирателям решительную победу.

Однако, тем самым Вашингтон загоняет Гавану в угол и заставляет ее искать защиты у Москвы и Тегерана. Из-за этого США рискуют собственноручно создать еще один кризис, уже у собственных границ.

Вопрос-ответ (FAQ)

– Почему Дональд Трамп планирует военную операцию против Кубы?

– Главной причиной является попытка Белого дома повысить рейтинги республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре 2026 года на фоне внутренних просчетов.

Также этот шаг является частью более широкой стратегии США по вытеснению китайского и российского влияния из Западного полушария. Кроме того, радикальный курс против Гаваны обеспечивает Трампу полную поддержку влиятельной кубинской диаспоры во Флориде.

Как Куба готовится к возможному военному вторжению США?

– Власти страны объявили всеобщую мобилизацию и внедряют советскую оборонную концепцию "Войны всего народа", в рамках которой более 6 миллионов граждан подписали обязательство защищать страну, превращая гражданские объекты в точки сопротивления.

Кубинский генералитет также привлек иранских военных советников и перенимает опыт около 5 тысяч кубинцев, которые участвовали в войне в Украине в составе армии РФ и освоили современную тактику ведения дроновой войны.

– Какие сценарии действий США в отношении Кубы возможны?

– Можно выделить три варианта развития событий. Первый – экономическое удушение через усиление текущей морской блокады для провокации внутреннего социального взрыва.

Второй – нанесение точечных ракетных и авиационных ударов по центрам связи и базам спецслужб для быстрой медийной картинки победы.

Третий – полномасштабная десантная операция с полной сменой политического режима в Гаване, что несет высокие риски затяжной партизанской войны.

