RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп отказался от украинских дронов против "Шахедов"

17:31 13.03.2026 Пт
2 мин
Это несколько неожиданное заявление на фоне обращения США к Украине о помощи
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не нуждается в помощи Украины в защите от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Трампа в эфире Fox News.

Иран может атаковать западное побережье США беспилотниками: какой штат под угрозой

"Украина никоим образом не помогает США отражать удары дронов со стороны Ирана", - подчеркнул американский президент.

Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют "лучшие дроны в мире" и знают о них "больше, чем кто-либо".

"Нет, нам не нужно помогать в обороне от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, на самом деле, лучшие дроны в мире", - сказал он.

Украинские эксперты отправились на Ближний Восток

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты из "Шахедов" будут работать на Ближнем Востоке.

В частности, 9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американских баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.

Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Соединенные Штаты обратились в Киев с просьбой о помощи 5 марта, и украинская команда отправилась уже на следующий день.

Кроме того, Британия хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны. О планах привлечь наших специалистов заявлял премьер Кир Стармер, хотя Владимир Зеленский пока не подтверждает получение официальных запросов.

Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует осуществить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составлять миллионы долларов.

По данным западных СМИ, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".

РФ помогает Ирану

Напомним, страна-агрессор могла передавать Тегерану тактики применения ударных дронов, которые оккупанты используют во время войны против Украины.

В частности речь идет об опыте использования "Шахедов", которые, по словам западных разведчиков, смогли неожиданно эффективно преодолеть системы ПВО стран Персидского залива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаИранДональд ТрампДрони