После заявлений Трампа: Дания усиливает защиту Гренландии от угрозы России

После заявлений Дональда Трампа о намерении аннексировать Гренландию Дания начала укреплять оборону острова, который теперь рассматривается как уязвимая цель перед растущей военной активностью России в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg .

Копенгаген всерьёз обеспокоен тем, что крупнейший остров мира остаётся без достаточной защиты от возможного вторжения. После громких слов Трампа об аннексии Гренландии, датские власти начали активно работать над укреплением обороны, однако главной угрозой теперь считают Россию.

Разведслужбы Дании за последний год пересмотрели оценку рисков, предупредив о высокой вероятности эскалации между НАТО и Москвой в арктическом регионе.

В октябре правительство выделило второй арктический военный пакет, включающий инвестиции в новые патрульные самолёты, ледоколы и морские корабли, а также усиление обороны вокруг Гренландии.

Учения и военные реформы

В сентябре прошли крупнейшие за последнее время военные учения в Гренландии. Если ранее они носили спасательный характер, то теперь сценарии были сосредоточены на отражении военных угроз.

Председатель Объединенного арктического командования генерал-майор Сорен Андерсен назвал Россию "региональной сверхдержавой в Арктике" и отметил, что Москва активно наращивает присутствие, развивая базы и новые технологии.

По оценке разведки, после завершения войны в Украине Россия может переориентировать военные ресурсы на север, что создаст прямую угрозу странам НАТО.

Россия укрепляет флот и базы в Арктике

В июле Владимир Путин сообщил о пополнении российского флота девятью подводными лодками, включая четыре атомные нового поколения класса "Борей-А".

Россия также располагает крупнейшим флотом ледоколов и способна быстро развернуть боевые подразделения, подготовленные к действиям в арктических условиях.

Вдоль северного побережья РФ восстановлены советские базы с современными радарами, взлетными полосами и системами ПВО, что усиливает давление на союзников по НАТО.

Гренландия — стратегическая точка для НАТО

Хотя Гренландия остается малонаселённой, ее значение для США и НАТО критически важно. Через северный полюс проходит кратчайший маршрут для стратегических бомбардировщиков и ракет, а сам остров является удобной площадкой для наблюдения за Арктикой и Северной Атлантикой.

Однако военная инфраструктура Дании в регионе устарела. Основные базы расположены на западном побережье, обращенном к Канаде, в то время как угроза исходит с восточной стороны — со стороны России.