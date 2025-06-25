ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО сегодня

Среда 25 июня 2025 11:59
UA EN RU
Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО сегодня Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Владимир Зеленский, президент Украины (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подтвердил, что встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленский на саммите НАТО, который сегодня проходит в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует The Telegraph.

"Мы обсудим его трудности, немного сложностей. Зеленский - хороший парень. Я имею в виду, что встречусь с ним сегодня. Не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Кажется, это наиболее вероятно", - заявил американский лидер.

В том же числе Трамп добавил, что неоднократно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний, по его словам, предложил помощь в вопросе конфликта между Ираном и Израилем, но глава Белого дома попросил его о "помощи в отношении России".

"Хорошо, сказал я, сделайте мне одолжение, помогите нам по России, не по Ирану, но он (Путин, - ред.) был очень приятным. Мы поговорим (с Зеленским, - ред.) об этом, мы поговорим. Я думаю, что прогресс достигается", - добавил он.

Саммит НАТО в Гааге

С 24 по 25 июня на территории Гааги проходит саммит НАТО. В частности запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Между тем СМИ, которые ознакомились с проектом итогового документа саммита, заявили, что коммюнике не будет обещания принять Украину в Альянс, несмотря на то, что в течение последних лет в итоговых заявлениях саммитов членство называли неотвратимым.

Также вчера. 24 июня, в Белом доме заявили, что Трамп на полях саммита может встретиться с Зеленским. Позже эту информацию подтвердил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Владимир Зеленский НАТО
Новости
Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян
Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины